Ignacia Antonia: “La actuación es mi siguiente gran paso”

Las redes sociales tienen su propio código de interacción. Sus propias reglas y sus propias estrellas. En esta ocasión entrevistamos a una de sus más grandes personalidades, que desde 2016, ha ido a conquistando a millones de jóvenes con su estilo desenfadado y pasos contagiantes. Se trata de la chilena Ignacia Antonia Hernández Riquelme (19) quien, en plataformas digitales, acumula 35,19 millones de seguidores.

Su impacto mediático le ha permitido saltar de lo online a plataformas más tradicionales, por eso ha sido invitada a la televisión de su país y salido en varias entrevistas de medios escritos, hasta convertirse en un personaje de la farándula chilena.

Hace pocos meses vive en México, en donde las oportunidades se le han multiplicado. Además de tener tres libros con la editorial Peguin Random House, ahora tiene la oportunidad de actuar en las grandes ligas del mercado latino: una nueva novela para Televisa. Así es la nueva travesía de la tiktoker en el país de las rancheras.

Cinco influencers que se han volcado a la música Leer más

Inicias en las redes sociales. Su nombre es uno de los más populares de Tik Tok en Chile y Sudamérica. Pero ahora vive en México y empezó una nueva etapa. ¿Cómo se da este cambio?

Mi papá es mi mánager y todas las decisiones que tomo pasan por los dos. Hace un año estaba terminando el colegio. Me estaba preparando para irme a vivir sola, me estaba comprando mi departamento en Santiago. Pensando en mi vida adulta, pero llegó la pandemia. Muchos de mis planes cambiaron, el depa no estaba listo por la crisis social y el virus. Esto también coincide con la llamada que me había hecho una agencia desde México por mitad del 2020 para que me vaya a vivir allá y probar suerte. Pero las cosas estaban muy difíciles y mi discurso siempre fue de que todos deberían cuidarse, permanecer en casa. Hubiera sido irresponsable viajar. Luego me vuelven a hablar en diciembre y como ya todo estaba abierto debería ir en febrero. ‘Ya has hecho todo en Chile, debes probar en el extranjero y acá el mercado es más grande’ fue su argumento y me convencieron. Estoy muy agradecida con mi país e irme es muy complicado.

¿Qué ha sido lo más difícil?

El cambio en sí. Es dejar mi cultura, mi costumbre, mi casa. Me ha dado miedo. Entonces en febrero fui a México mes y medio y me gustó. Me salieron muchas oportunidades y acepté quedarme. Ahora estoy en Ciudad de México desde hace casi dos meses.

¿Y cómo la han tratado?

Muy bien. La gente es amable. Todos se portan bien conmigo. Me siento en casa, ¿sabes?, aunque sea muy diferente. La comida es tan distinta a lo que estaba acostumbrada. Esta ciudad tiene la cantidad de habitantes que tiene todo Chile, entonces es muy grande y fácil perderse. Tener personas que te ayuden y estén conmigo es lo que más me ha gustado.

¿Cómo le explica a los mexicanos lo que es ‘tomar once’?

Se los expliqué. Once no es lo mismo que la cena. Nosotros no cenamos, solo en ocasiones especiales. Es un platillo diferente.

¿Ha tenido confusiones con algunas palabras?

Ya las sé un poco más. He tenido que dejar de hablar con modismos chilenos para que me entiendan. Cuando me enojo se me sale todo chileno (risas).

Kevlex, tiktoker de tiempo completo Leer más

De Ecuador también sabe algunas palabras… (Es novia de Kevlex, tiktoker ecuatoriano)

Sí, ustedes usan mucho la palabra ‘cachas’; nosotros, ‘cachai’. O también usan mucho ‘ñaño’.

Tiene tres libros, un par de canciones, millones de seguidores. ¿Cuál es el rumbo que tomará su carrera?

Ahora estoy tomando clases de actuación. Voy a empezar a trabajar con Televisa. Es la principal razón por la que me quedé en México. Entonces que por fuera de redes sociales lo que sigue es la actuación. Pronto también deberé volver a Chile porque tengo que iniciar el rodaje de una película. Es la única área que no he incursionado en los medios. Estoy estudiando para hacerlo muy bien. Ya hice una pequeña incursión en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, también de Televisa.

¿Se ve como protagonista de telenovela?

Ojalá en algún futuro. Claro que por ahora no. Me gusta mucho aprender. Estoy muy feliz.

Se nota que lo está disfrutando.

Por supuesto. ¡Entonces para qué estamos aquí!

Viviana Salame: Una actriz que Tik Tok viralizó Leer más

Preguntas rápidas

Emoji favorito: La carita que ríe y llora a la vez.

Cuenta alterna en redes: Sí, tengo una.

A quién le mandó la última nota de voz: A mi papá.

Canción que le dedicaron: Muerte en Hawaii de Calle 13.

Crush famoso: Sebastián Yatra.

Con qué tiktoker no colaboraría: Con uno que acosaba niños en la plataforma.

Qué significa Kevlex para su vida: Es una persona muy importante para mí y lo quiero muchísimo.

Instagram: Que no te roben tu identidad Leer más

La historia de su nombre

La popularidad de Nacha, como la llaman sus amigos más cercanos, ha hecho que en redes sociales tenga miles de búsquedas. En Instagram la etiqueta tiene más de 170 mil publicaciones y en TikTok más de 98,9 millones. Esto nos cuenta de lo que ahora también es su marca. “En un principio me iban a poner Gabriela, Gabriela Ignacia. Pero cerca de donde vivía había una niña que ya se llamaba así, entonces no quisieron ponerme así. Y mi tía, la hermana de mi mamá, le recomendó que Ignacia Antonia porque quedaba súper. Mis abuelos no querían el Antonia. Y ahora de grande sí digo que mis nombres combinan excelente. Me siento muy identificada con mis nombres. Desde que empecé en redes sociales y saben mi nombre siento que tomó mucha fuerza. ¡Me encanta!”.

Yilda Banchón: la mujer de los rizos y los millones Leer más

Nominada a los MTV Miaw

¿Qué sorpresas hay para la premiación?

Se está viendo si en realidad será del todo presencial. No nos han confirmado por el tema de la pandemia. No está claro el panorama, pero sí busqué ropa. Ya hay un outfit preparado por si me toca ir a la alfombra roja.

Con sinceridad, ¿ha puesto a su familia a votar por usted como Creadora del año?

¡Obvio! Aunque en realidad han sido ellos los que se pusieron a hacerlo solos. A mí me avisaron dos semanas antes, pero tenía que tenerlo en secreto. Cuando lo anunciaron, mi mamá se había levantado temprano y me mandó una foto que ya llevaba mil votos.

Está compitiendo con varios de los creadores de contenido con más impacto en el mundo latino, incluyendo su ‘pololo’. ¿Cómo toma ese hecho?

Es un logro para celebrar. Lo pude hacer con mi papá porque me enteré junto con él. La verdad es que estoy compitiendo con influencers muy potentes con contenido muy cool. Pero la verdad no me importa ganar, es lo último en mi lista. Mi prioridad es poder asistir. Es un paso más en mi carrera.