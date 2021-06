Viviana Salame: Una actriz que Tik Tok viralizó

Viviana Salame (22) se considera tímida, ocurrida y dice estar en busca de su completa seguridad. En redes sociales tiene una personalidad desbordante y además es muy graciosa. Sin embargo, aún tiene miedo de hablar directamente a la cámara o usar su voz en sus videos.

Pero esto no la ha detenido y sus seguidores ni siquiera lo han notado: su carisma doblega sus debilidades.

Los números la respaldan. Es una de las nuevas personalidades que Tik Tok Ecuador ha lanzado en el último año. La pandemia apresuró todo. Es la red social del momento y fue allí que con solo 30 segundos para hacer un video, desde su cuenta vivianasalame1 ha logrado sumar, hasta el cierre de esta edición, más de 373 mil seguidores y 6,8 millones de ‘me gusta’.

Aunque su primer video lo subió a modo de prueba en noviembre de 2019, no fue hasta la primera semana de cuarentena que usó con regularidad la aplicación, con la única intención de divertirse. Incluso su novio sale en sus primeras grabaciones.

Parte de la sesión de fotos para Expresiones JUAN FAUSTOS // EXPRESO

La naturalidad para hacer el doblaje y las reacciones de cada situación no son casualidad o simple talento. Viviana sigue una Licenciatura en Creación Teatral en la Universidad de las Artes en Guayaquil. Y aunque no estaba en busca de fama, esta le llegó de manera digital y gracias al algoritmo de TikTok que recomienda a los creadores más originales y más cercanos.

Cinco meses más tarde conseguiría su primer video con 1,5 millones de reproducciones. Lo suyo son las situaciones cotidianas, audios virales y escenas de telenovelas, todas con su estilo. Ella misma cuenta a EXPRESIONES toda esta aventura que la ha llevado incluso a filmar su primera serie.

¿Cuál cree que es el video que la impulsó?

Hice un audio guayaco y eso reventó. Me subieron los seguidores y llegué a los 10 mil. Me dije: “Wow, algo está pasando aquí”. Otro que también gustó fue una parodia de las cajeras de Zara, que también se viralizó.

¿Y qué fue cambiando?

Comencé a experimentar. Me compré mi aro de luz, me disfrazaba un poco más. Incluso mi familia me ayuda a hacer parte de las cosas. A ellos les encanta y me preguntan que cuándo vuelvo a grabar.

¿Cómo nace este lado artístico que muestra en este perfil?

Comencé a estudiar actuación hace cuatro años. Estoy en mi séptimo semestre y estaba tan comprometida con mis estudios, que no usaba tanto las redes sociales. Me daba mucha ansiedad y quizá miedo exponerme, por eso no las usaba. Pero siempre tuve ese bichito que me decía que haga algo en YouTube o en Instagram. Siento que gracias a esto he logrado dejar mi timidez.

Al estudiar una carrera actoral de forma profesional, ¿cuál es la percepción de sus maestros con respecto a ser actor en redes?

Se contrapone un poco, ¿sabes? Cuando empecé la universidad nos indicaron que estudiar teatro no es para buscar fama, es disciplina. El entrenamiento de un actor es muy duro y lo agradezco. Extraño las clases presenciales justo por eso.

¿Y qué ha cambiado TikTok en su carrera como actriz principiante?

Me llegaron muchas oportunidades, como salir de extra en series de televisión. Y ahora terminé de grabar una producción de varios capítulos para un almacén muy grande. Además, llevó a cabo Rompekabezas, una serie juvenil que estará en redes sociales. Me encantó ser parte, es mi primer protagónico. Actúo junto a Diego Chiang y Rafaella Pimentel.

¿Se considera más actriz o tiktoker?

Actriz. No me molesta ser tiktoker porque gracias a ello me han llegado las oportunidades con marcas, pero sí me pica la oreja un poco. Solo pienso: “¿Y mis tres años de estudio?” (risas). Es que desde siempre quise estudiar actuación. Desde los 13 años lo pedí y me veía en tele, en el cine. Estaba en el colegio y le dije a mi mamá que no me veía ni como doctora ni como abogada. Y desde ahí me apoyan en esto.

Sin odio en sus redes

No es fácil, pero lo ha logrado. No se ha involucrado en ninguna polémica y tampoco la busca. Pero Viviana admite que en Instagram la gente suele ser más dura con las opiniones. “Prefiero TikTok porque hay menos ‘hate’ (odio). La gente critica menos el cómo te ves”.

Ella admite que algunos comentarios pueden ser hirientes, aunque sean absurdos. “Puede ser de mi apariencia, de mi personalidad, de cómo me visto. Cuando hablan de mi actuación puede que me golpee un poco y me empiezo a cuestionar”. Eso sí, dice, busca entenderlas como críticas constructivas.

Descargó la aplicación porque todos la estaban usando. Al principio, casi no subía nada. “En Instagram solo tenía como mil seguidores, que eran mi familia y mis amigos. Era cero influencer”.

Pero se dio cuenta de que había mucho talento. Entre quienes cocinan, bailan o muestran de lo que son capaces, ella decidió hacer lo que sabe: ‘sketchs’. “Al principio salía desarreglada, despeinada. Era yo en mi habitación”, recuerda.

Más de ella

Su primer personaje fue dramático, en Dolores de la felicidad, su primera obra.

Su primer taller de actuación fue con Lucho Aguirre.

Odia escribir, pero le ha tocado aprender a redactar guiones. “Me juzgo mucho a la hora de escribir”, cuenta.

Empezó haciendo comerciales e iba a todos los castings que podía.

Su color favorito es el rojo, el cual predomina en esta producción para hacer juego con su cabello. Lo usa en cada objeto que tiene, desde el forro de su celular.

Pronto estrenará su debut en microteatro, que por la pandemia se atrasó.

También dijo

“Aún me da miedo hacer contenido propio con diálogos míos. Todavía no se me va la pena”.

“A veces se te viene a la cabeza la idea de que tienes que pegar y tener 10 mil seguidores, pero luego me relajo y me divierto”.

“Tik Tok se convirtió en mi trabajo. Fue así desde que las marcas comenzaron a trabajar conmigo”.

Viviana para el lente de Expresiones. JUAN FAUSTOS // EXPRESO

Créditos

Producción: Alejandra Cereceda (ig: @alecereceda83)

Maquillaje y peinado: Arianna Guillen (ig: @ariannaguillenmakeup)

Vestuario: Ama Store (ig: @amastore.ec)

Agradecimientos: La Pavloveria (ig: @lapavloveria)