Andrés Calamaro: Dios los cría y él los junta

Julio Iglesias, Manolo García, Vicente Amigo, Alejandro Sanz, Milton Nascimento, Raphael, León Gieco, Lila Downs, Saúl Hernández, Fernando Cabrera, Carlos Vives, Juanes, Julieta Venegas. Sí. Son muchos nombres aleatorios. ¿Pero qué los une ahora? Pues la invitación que les hizo el músico argentino Andrés Calamaro para su nuevo álbum, Dios los cría. Este trabajo es el número 15 de estudio de su carrera y el décimo si lo contamos como una recopilación.

Es que el trabajo une sus canciones más emblemáticas con la voz de 19 artistas y amigos. Disponible desde hoy, este disco se empezó a dar a conocer con la publicación de Bohemio junto al galán de la canción Julio Iglesias, acompañado de un videoclip animado que ahora suma más de 699 mil reproducciones en YouTube.

Zahara: "Escribí un caballo de Troya musical" Leer más

Este proyecto musical se siente como una gran tertulia en la sala de Calamaro. Claro está, con una calidad impoluta y sin vestigio de improvisación. Dios los cría se estrena con el sencillo que más polémica ha provocado en redes sociales por la participación de Sebastián Yatra. Los fanáticos más puristas del rock no suelen aceptar con cariño al reguetón. Y el colombiano es una de las figuras más destacadas del género, aunque más coquetea con el pop. Paloma es la canción que interpretan a dúo junto a Leiva e Iván Ferreiro. Andrés se las sabe todas y defendió su participación. Así lo dejó ver en una entrevista previa con el diario La Nación de Argentina. “Sebastián es el pato de la boda. Ya le critican y no lo han escuchado cantando Paloma. Confío en que se traguen las palabras disonantes porque ha cantado muy bien”, declaró.

A EXPRESIONES le contestó un puñado de preguntas tecleando un correo electrónico sobre esta experiencia que está entre el cielo y el infierno.

¿Cuál fue el aspecto más interesante al renovar estas canciones?

Escucharlas cantadas por esta élite de artistas y leyendas.

Al designar a cada uno de sus amigos invitados para cantar sus composiciones, ¿cómo fue el proceso? ¿Ellos escogieron el tema o qué lo llevó a presentarles cada canción?

Grabamos una treintena de canciones, luego pensamos en tres posibles cantantes para cada canción y tres posibles canciones para cada posible cantante… Algunos eligieron, otros adornaron nuestras sugerencias, otros fueron inconseguibles, algunos no pudieron o no quisieron participar en un disco de naturaleza plural como es este. Los que están se han brindado con arte generoso.

Dios los cría suena imponente, experimentado, pero con espíritu curioso e inquieto. ¿Así se siente en este punto de su vida?

Me encanta la definición, muchas gracias. Las cosas claras: imponente no me siento, nunca lo he pensado así. Lo de ‘espíritu inquieto’ no está mal. La experiencia no es una ciencia exacta, pero es la más experta de todas.

Beret: “El arte mientras más egoísta, más realista es” Leer más

En este último año nos ha sorprendido con colaboraciones inesperadas: La Sonora Dinamita y C. Tangana, como ejemplo. Además de la reversión de Paula, de Zoé. ¿Qué le dejan a usted todas estas experiencias?

Todas me honran y me dejan algo, además de mis intentos por cantar lo mejor posible. He grabado cientos de colaboraciones y todas me han gustado. La Sonora llevó Mil horas a otra dimensión. El Madrileño es el disco del año. Paula no es nada fácil de cantar … Todas son un desafío y un privilegio.

Si Dios crio a todos estos músicos con los que colabora, ¿cuál es el diablo que los junta?

Buena pregunta. Considero que el amor al canto. Lamento no arrobarme virtudes diabólicas. Si usted quiere asumo el papel satánico.

Andrés Calamaro: 5 datos de su nuevo álbum 'Dios los cría' Leer más

Imperdibles

Con Alejandro Sanz grabó Flaca. El tema fue hecho en los Red Led de Madrid y producido por Carlos Narea.

El video, grabado en Madrid y dirigido por Carlos Sánchez, reunió en forma presencial a ambos artistas, sometidos previamente a todos los protocolos sanitarios.