Kevlex, tiktoker de tiempo completo

A sus 21 años, la fama se le multiplica día con día. Los ‘likes’ y seguidores crecen como si se tratara de magia. Quizá se deba a que es el magnetismo que tiene en 30 segundos, luego de eso es tímido y reservado.

Pero la generación más joven vive al tanto de la página de ‘Para ti’ de TikTok, donde el joven quiteño ha conseguido una legión de seguidores que supera los 15 millones de internautas.

En estas semanas está en México, en un viaje que reúne tres intereses: trabajo, vacaciones y la asistencia al premio MTV Miaw.

El 16 de julio está invitado a la gala que da reconocimiento a lo mejor del mundo del Internet. Esta es su segunda nominación. Actualmente participa en la categoría creador del año con Kimberly Loaiza, Amadora, Caín Guzmán, Darian Rojas, Rafl, Legna Hernández e Ignacia Antonia. La chilena y Kevlex confirmaron su relación hace cerca de un mes.

Le preguntamos por su expareja y también tiktoker mexicana Domelipa (Dominik Reséndez) y solo atina a decir: “¿Quién es? No la conozco”. Admite que esas palabras darán de qué hablar. “De eso se trata”, agrega.

Aunque Quito no dejará de ser su base, y donde vive toda su familia, es en México donde Kevlex tiene la posibilidad de colaborar con más creadores de contenido. Seguir viajando está en sus planes, porque así puede conocer a otras personalidades con altos números y crear microvideos o blogs para su canal de YouTube. “Yo me describo como ‘influencer’ porque trabajo en varias redes sociales. No puedo definirme con una sola. La que más me gusta es TikTok porque te da mayor visibilidad, pero estoy en todas”, asegura, mientras recalca que, hablando de Ecuador, los únicos que a su juicio destacan son los Busta Brothers. “Son a los que conozco”, afirma.

Como creador de contenido, busca espacio en cualquier plataforma, por eso también está involucrado en la música.

Tiene cuatro temas en su perfil de Spotify y por allí quiere expandir su carrera. Espera sacar una canción nueva en lo que resta del año. Veremos qué ocurre, porque el tiempo apremia.

Conócelo:

Empezó en redes sociales a los 14 años.

“Me conocen como Kevlex, un nombre que adopté para redes. Mi nombre real era Kevin Álex, ahora me llamo Kevin Nicolay Pazmiño Nogales”.

“Mis seguidoras son como mis novias. Las trato como tales”.

“Lo que me hizo ser relevante es saber usar las canciones en mis videos cuando la app se llamaba Music.ly”.