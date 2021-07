La mejor semana de J Balvin

J Balvin ya es padre de familia. El fin de semana que pasó su novia Valentina Ferrer dio a luz al pequeño Río. Álvaro Osorio, papá del artista, compartió en su cuenta de Instagram las primeras ‘fotografías’ de su nieto Río, quien nació el pasado domingo en Nueva York.

Estas se tratan de unos gráficos a computadora que simulan el parecido a su padre, incluyendo los tatuajes. De esta manera mantienen informado a los fans pero cuidan la privacidad de la familia.

Las buenasnuevas no terminan ahí. Hoy acaba de presentar su nuevo sencillo In Da Getto. Fue producido por Skrillex y Tainy. El tema incluye elementos del éxito de los años 90, In De Ghetto de David Morales y The Bad Yard Club con la colaboración de Crystal Waters y Delta. La dirección del videoclip recayó en Alfred Marroquín.

Y aquí nace otra colaboración. J Balvin, que es asiduo usuario de Tik Tok, invitó al famoso influencer de la plataforma Khaby Lame, para bailar en el clip. En Instagram también mostraron una colaboración haciendo uno de los retos de la app.

Junto a estas noticias llega la nueva figura de Transformers, que está inspirada en el artista.

El 13 de julio, Hasbro pondrá a disposición el J Balvintron, un juguete de 7 pulgadas de alto con dos accesorios de mini cassette inspirados en los álbumes Energía y Vibras de Balvin, que se transforman en un cóndor y un tigre para crear una mezcla. La figura también empuña un desintegrador e incorpora los colores del arco iris característicos de Balvin y el ícono de la cara sonriente.

El año pasado, J Balvin lanzó su propia Cajita feliz de McDonald's y su propio Balvin Air Jordan 1.