Britney Spears: Christina Aguilera y Jamie Lynn le dan su apoyo a la cantante

Las declaraciones de Britney Spears ante el tribunal de California que maneja su caso por la tutela que sobre sus bienes sigue generando reacciones. Esta vez son dos de las más esperadas. Christina Aguilera, una de sus excompañeras de El Club Mickey y competencia directa en sus primeros años como solista. También su hermana, y familiar más cercano, Jamie Lynn Spears, brindaron sus apoyo en redes sociales.

La cantante de Beatiful uso cuenta de Twitter para validar cada una de las palabras de su amiga y compañera del medio. Ella usó una foto junto a Britney en su niñez, cuando ambas eran conductoras del programa de Disney Channel. “Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea”, escribe en la primera parte de su mensaje.

“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”, continúa la artista. “Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio, su curación y su felicidad”, cuenta Aguilera en referencia a las declaraciones de Spears en dónde explicó tiene implantado un DIU por obligación paterna que no le permitía tener hijos, aunque ella quería.

Por su parte, Jamie Lynn, hermana de Britney, también apoyó sus declaraciones. Un gesto esperado por sus fanáticos y por el que le reclamaban en sus redes sociales comentando con el hashtag #FreeBritney.

“Sentía que hasta que ella [Britney] no pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitara decir públicamente, no era mi lugar hablar, no era lo correcto. He tomado una decisión muy consciente en mi vida de participar solo en su vida como su hermana, como una tía de sus hijos”, dijo. ”, dijo la protagonista de Zoey 101. “Quizás no la apoyé como le gustaría al público con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana, mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho tiempo después”, añadió.

"Estamos muy orgullosos de que haya dado ese paso. Poner fin a la tutela, volar a Marte o cualquier otra cosa que quiera hacer para ser feliz, la apoyo al 100 por ciento porque apoyo a mi hermana. Yo amo a mi hermana", señaló. También dejó claro que la parte del tutelaje a ella no le afecta porque paga sus facturas desde los 10 años, cuando ingresó como actriz invitada al programa All that.

Fin de sus tutelaje

El abogado de Britney Spears acaba de presentar documentos legales para terminar su tutela de 13 años según reporta el portal TMZ. Lo que mantiene seguimiento de los deseos de Britney que expresó durante su última audiencia.

Uno de sus problemas para terminar este documento es su evaluación mental. La estrella de la música dejó claro que no quiere seguir siendo analizada. Lo más probable es que sí haya una test médico, y que este decida que la tutela se mantiene pero con grandes cambios.

Britney está ahora en Maui, Estados Unidos junto a su novio, Sam.

La tutela se estableció en 2008 después de que Britney fuera internada involuntariamente después de un colapso mental. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad que la llevó a la firmar un acuerdo en la que su padre Jamie Spears tenía todo el poder sobre sus decisiones.