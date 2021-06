Black Widow: El poder en manos de Scarlett Johansson

En 2019, el mundo cinematográfico de Marvel concluyó con el estreno de Endgame. Los Vengadores acabaron con Thanos y la humanidad tendría un nuevo comienzo. Los héroes se alejarían de la pantalla porque algunos murieron en esta batalla, entre ellas, Black Widow.

Este personaje interpretado por Scarlett Johansson era uno de los favoritos de los fanáticos de la saga que pudieron verla en siete películas desde su primera aparición en Iron Man 2 (2010).

Este 9 de julio el mundo podrá conocer su historia de origen, película que, aunque tarde, es justa y la mejor forma de despedirse de esta lideresa.

EXPRESIONES fue parte de la rueda de prensa de Black Widow, de la que ahora presentamos algunas de las declaraciones del elenco, entre ellos, Scarlett Johansson (Natalia Romanoff), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov), Rachel Weisz (Melina), Kate Shortland (directora) y Kevin Feige (productor).

Su vida, como un parque de diversiones

Esta es una película de acción de principio a fin. La coreografía de lucha y las decenas de enfrentamientos demuestran el poder de Natalia Romanoff antes de convertirse en Black Widow. Pero también hay momentos emocionales que permiten conocer a profundidad la historia de pérdida de algunos personajes.

Kate Shortland, su directora, explica cómo medió esto durante el rodaje. “Desde el principio, cuando concebimos la realización de la cinta, sabíamos que había que hablar, primero, de la historia de Natasha como individuo y lo que le había pasado en su crecimiento; y, segundo, sobre quién era ella al principio de esta saga. También quería que fuera realmente divertida y que te haga sentir increíble. Como un paseo en un parque de diversiones, muy estimulante. Así que supongo que pensamos que debería ser las dos cosas, pero sin perder la crudeza y lograr que todo encajara a la perfección”.

Los actores resaltaron la cuota de humor que le impregnaron a sus escenas, lo que hace que la gente se conecte con el dolor de esta heroína, pero sin caer de todo en lo dramático.

“Está incluso en las escenas de acción, lo que la hace una cinta divertida. No se necesitan descansos para las explosiones, sucede todo al mismo tiempo”, comenta Kate.

La muerte de Black Widow en la última cinta de Avengers dejó ‘picados’ a los millones de espectadores de la historia de más de 10 años. El que una de las más importantes participaciones se sacrificara para salvar a sus amigos resulta loable. ¿Pero cómo afectó a la realización de esta cinta?

Su directora afirma que sabían que gran parte de su legado no se conocía. “No había nada sobre su infancia y, especialmente, el periodo entre Civil War e Infitiny War. Esto provocó que nos enfocáramos en la parte creativa y en mediar lo suficiente para conocer su pasado y su presente”.

Kevin Feige, productor de la cinta, complementa esta idea con las siguientes palabras. “Scarlett Johansson es una actriz increíble. En cada una de sus apariciones la gente aprendía más de ella, pero también quería saber más. Y el hecho de que finalmente tengamos una cinta completa dedicada a ella es muy emocionante para nosotros”.

Johansson estuvo de acuerdo: “Sacamos hasta el lado oculto de Natasha/ Black Widow. Ella siempre fue parte de algo y lo que hacía era por las circunstancias. Ahora empieza todo para ella y es su participación absoluta. Además es víctima de la Habitación Roja”.

¿Ruda en todo momento?

Durante la conferencia de prensa saltó una pregunta por parte de los fans de Scarlett: ¿Cómo se sacude de la rudeza de sus personajes en su vida cotidiana? Ella admitió que no sabe cómo hace para zafarse de este poder y valentía, pero acepta que le ha enseñado mucho durante estos años. “Es una pregunta muy interesante. He interpretado a Natalia gran parte de mi vida adulta y, ciertamente, tengo mucho menos miedo que hace diez años cuando empecé con esto. Es una progresión positiva en mi vida. Ya no estoy tan aterrorizada de las cosas como solía estarlo. Me siento mucho más cómoda tomando riesgos. Ahora me gusta ser parte de lo que desconozco y ver cómo se desarrollan las cosas”.

Un nuevo villano por conocer

Antes de ser una vengadora, Natalia ya tenía sus propios enemigos. En el estreno se conocerá a Taskmaster, un asesino enmascarado que lleva a cabo misiones mortales en nombre de la Habitación Roja. Está armado de una habilidad para imitar cada movimiento de su adversario. Además es calculador y muy fuerte.

“Tiene una habilidad llamada reflejos fotográficos por lo que, si pelea contigo, una vez que sepa cómo emular tu estilo no va a detenerse”, explica el productor ejecutivo Brad Winderbaum.

“Los trucos de Natalia pueden funcionar en su primer altercado, pero para la segunda y la tercera ronda, él lo sabe todo y ella tiene que pensar en algo más”.

Taskmaster apareció por primera vez en la edición #195 de The Avengers, en mayo de 1980.