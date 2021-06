Manuel Medrano: "Soy un artista rarísimo"

Manuel Medrano es de esos cantautores que te envuelven con tan solo cantar un par de estrofas. Su voz profunda y románticas letras lo hacen destacar entre las demás propuestas. El mundo lo conoce desde el 2016 con su primer álbum homónimo y este 2021 aseguró que ya tiene listo su álbum predecesor.

Antes de dar a conocer todas las canciones de este segundo trabajo, al que llamará Eterno, pone en todas las plataformas digitales Nenita. Esta canción es producida por Juan Pablo Vega, con quién ya trabajó en su proyecto anterior.

Nenita en una declaración de amor más allá del tiempo y la distancia. Una canción compuesta por el mismo Manuel y dedicada a un gran amor. Aunque tiene una letra muy romántica su melodía llena de alegría.

Más de Manuel

En esta última semana el artista colombiano fue invitado al podcast Se regalan dudas en donde contó varios detalles de su vida y como se percibe dentro de la industria. "Yo no soy un común denominador. Soy un artista rarísimo. Moreno, de 1.90 m, súper flaco, con una voz rara que no es buena ni mala. Soy un personaje raro. Me siento así y vengo de un nucleo familiar diferente también", explicó.

El compositor detalló situaciones de su infancia con pocos recursos, la cercanía con su hermano y madre y también la reunión con su padre, con el que convivió poco. Admite que le gusta haber pasado por esto porque lo hace el artista y persona que es hoy.