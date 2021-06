Erick Mujica: El primer volumen del circo de su vida

Erick Mujica tiene un espíritu rebelde pero también muy sensible. En su música muestra toda su vulnerabilidad, mientras que sus guitarras gritan todo su hastío en Circo paraíso, su último disco.

Este EP, que es el volumen 1, tiene tres canciones. En los próximos meses vendrán las otras dos ediciones. Y es que el músico y comunicador va despacio. Un día a la vez es su nuevo mantra. No tiene prisa, aunque a veces la mente lo traiciona, pero se ha convencido de que disfrutar cada pequeño paso es lo mejor para hacer todo lo que hace.

Circo paraíso es su forma de condenar a sus cucos. Los mismos a los que les cantaba en el disco de 2018. A eso se suman las dudas surgidas en los meses de confinamiento, que fue cuando Erick comenzó a crear este trabajo discográfico que nace de su capricho artístico, lo que lo hace muy personal y auténtico.

También habla y condena la corrupción y los medios. El circo mediático que todos vemos y que asquea. Lo hace también por la farándula que siente que no es su entorno, aunque es del medio televisivo donde guarda grandes amigos y fue parte del programa En Contacto años atrás.

“Este EP nace cuando me encontré con una vida que ha cambiado por completo para todos. Encontré casos de corrupción que nos ponían en la cara, encontré situaciones de mi personalidad que salieron por el encierro y, a la vez, crecí musicalmente”, explica.

Fue grabado totalmente en vivo en los estudios de Atiko, su guarida creativa. Desde allí también hace posible la gestión cultural con énfasis en lo musical. Atiko News es el programa de novedades de bandas locales que se transmite en vivo todos los jueves por las redes sociales. Además del podcast Ruidosa Caracola en la que entrevista a artistas nacionales.

Fomentar el arte local y ser parte de él al mismo tiempo es un reto que, asegura, lo tiene motivado.

Entre tanto, Circo paraíso sigue creándose. Su volumen dos llegará entre agosto y septiembre pero el sentimiento sigue siendo el mismo. “Estoy llevando mi rabia, mi frustración y mis penas al límite. Quedan representadas en cada canción. Quería que tengan una gran alma y que se sienta claramente”.

En la búsqueda de nuevo talento

Más allá de su parte artística, el músico de 35 años se ha puesto la misión de darle visibilidad y crear el espacio adecuado para los artistas de la escena alternativa del país. La autogestión la tiene tatuada metafóricamente, y es que siente que hacer las cosas por sí mismo es la única opción para que la escena musical tenga lo que se merece.

“Entrevistar es algo que me gusta mucho y de lo que aprendo. Es captar lo mejor de mis amigos músicos mientras conozco sus novedades en el podcast de Ruidosa Caracola”. Erick lo tiene claro, “soy el músico que entrevista” y desde su punto de vista este movimiento está afectado por la falta de espacios y conciertos. “Este golpe también está generando un resurgimiento. Lo he hablado con mucha gente y siempre les pido a todos que lancen música porque es el momento. Como medio de comunicación especializado también necesita de ellos. Es movernos juntos y hacer industria”. Eso sin olvidar ponerle el ojo a ciudades como Ibarra y Portoviejo, donde también brilla el talento.

Más de Circo paraíso

Las circunstancias cambian y antes de hacer Circo paraíso Erick ya estaba creando nueva música. Pero esta dejó de resonar con él y cambió todo su curso, sus letras y composición. Empezaba una nueva faceta. Había lanzado la canción Fuego que el artista describe como “el sentimiento de las ganas de hacer las cosas. Un entusiasmo y positivismo. También luchar por la escena artística y su música”.

En esos meses, cuando la pandemia llegó al país, Erick trabajaba en Radio Élite y perdió su trabajo. “Cambiaron mis circunstancias y tuve que desechar los temas que ya tenía. Había una necesidad de componer otras cosas”.

El nombre Circo paraíso surge de ese grupo de canciones que tiene guardadas, las que no cree que verán la luz. “Esa expresión siempre ha estado presente en mi mente. De hecho ya estaban grabadas Héroe y La balada del viento y el tiempo (las dos canciones del álbum). La primera era el título con el que iba a trabajar para la portada, sin embargo el diseñador Tomás Cansing me recomendó Circo paraíso porque era más conceptual. Era un tema viejo, pero ahora cobra otra identidad”.

Lo que el encierro le dejó

“Desarrollé mucho el ‘do it yourself’ (hazlo tú mismo) más de lo que ya lo había experimentado. Lo llevé al siguiente nivel con el podcast Ruidosa Caracola. Entrar en todo el campo de la producción también fue lo nuevo. Es la primera vez que lo hago por completo en mis canciones. Fue la soledad que me impuso una búsqueda de crecer artísticamente, además no tenía jefes ni presión de nadie. Lo que quería es que todo lo que hacía funcionara y se convirtiera en mi vía laboral”.

MIGUEL CANALES // EXPRESO

También dijo:

“Yo me di cuenta, y es algo que ya no puedo cambiar, que la música es el motor de toda mi vida”.

“Me pasa habitualmente que cuando lanzo música, y como tengo dos medios dedicados a su difusión, son los espacios a los que también puedo recurrir pero no lo hago. No los uso para mí, no son mi plataforma”.

“El hecho de que yo sea un gestor cultural no significa que me tenga que gustar todo. Hay bandas y artistas que no me gustan, pero están trabajando bien. Quién soy yo para decirles que no suenen”.

“Como yo no expongo mi vida personal le da poco espacio a los odiadores. De ella se pueden enterar escuchando mi música”.

