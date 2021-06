Metallica invita al rock a artistas de diferentes mundos

El trash metal de la mítica banda Metallica se renueva y se empapa de diversidad y nuevas voces en su nuevo álbum de reversiones. Hace 30 los estadounidenses lanzaron The black album, uno de sus trabajos más icónicos. Esta reedición vendrá de la mano de la producción de The Metallica Blacklist.

Este segundo álbum es interpretado por artistas de múltiples estilos y corrientes, tanto del rock y propuestas afines, así como el pop, el rap y hasta el reguetón. La lista es larga, y entre los más reconocidos en esta parte del mundo están Juanes y J Balvin, la chilena Mon Laferte y los mexicanos José Madero, exvocalista de Pxndx, y Gera MX. Luego están también importantes nombres del medio más cercano a Metallica, como Corey Taylor, Royal Blood, Chad Smith, Cage The Elephant, Ghost, Mac Demarco, entre muchos otros más. En total, serán 53 reversiones a los clásicos de la banda integrada por Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

Todas las ganancias de The Metallica Blacklist se dividirán en partes iguales entre la Fundación All Within My Hands y más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que participan en el álbum. All Within My Hands fue fundada por la banda en 2017 como una forma para que toda la familia Metallica retribuya a las comunidades que han apoyado a la banda apoyando la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.

Este proyecto se estrenará el 10 de septiembre en todas las plataformas digitales. Y aunque faltan varios meses los seguidores más convencionales del rock han escrito críticas en redes sociales por la participación de artistas tan lejanos al género.

Esta es la lista completa de artistas participantes:

ALESSIA CARA & THE WARNING / ENTER SANDMAN

MAC DEMARCO / ENTER SANDMAN

GHOST / ENTER SANDMAN

JUANES / ENTER SANDMAN

RINA SAWAYAMA / ENTER SANDMAN

WEEZER / ENTER SANDMAN

SAM FENDER / SAD BUT TRUE (LIVE)

JASON ISBELL AND THE 400 UNIT / SAD BUT TRUE

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX / SAD BUT TRUE

ROYAL BLOOD / SAD BUT TRUE

ST. VINCENT / SAD BUT TRUE

WHITE REAPER / SAD BUT TRUE

YB / SAD BUT TRUE

BIFFY CLYRO / HOLIER THAN THOU

THE CHATS / HOLIER THAN THOU

OFF! / HOLIER THAN THOU

PUP / HOLIER THAN THOU

COREY TAYLOR / HOLIER THAN THOU

CAGE THE ELEPHANT / THE UNFORGIVEN

VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE / THE UNFORGIVEN

DIET CIG / THE UNFORGIVEN

FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH / THE UNFORGIVEN

HA*ASH / THE UNFORGIVEN

JOSÉ MADERO / THE UNFORGIVEN

MOSES SUMNEY / THE UNFORGIVEN

J BALVIN / WHEREVER I MAY ROAM

CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE / WHEREVER I MAY ROAM

THE NEPTUNES / WHEREVER I MAY ROAM

JON PARDI / WHEREVER I MAY ROAM

SEBASTIAN / DON’T TREAD ON ELSE MATTERS

PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM / DON’T TREAD ON ME

VOLBEAT / DON’T TREAD ON ME

THE HU / THROUGH THE NEVER

TOMI OWÓ / THROUGH THE NEVER

PHOEBE BRIDGERS / NOTHING ELSE MATTERS

MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH / NOTHING ELSE MATTERS

DAVE GAHAN / NOTHING ELSE MATTERS

MICKEY GUYTON / NOTHING ELSE MATTERS

DERMOT KENNEDY / NOTHING ELSE MATTERS

MON LAFERTE / NOTHING ELSE MATTERS

IGOR LEVIT / NOTHING ELSE MATTERS

MY MORNING JACKET / NOTHING ELSE MATTERS

PG ROXETTE / NOTHING ELSE MATTERS

DARIUS RUCKER / NOTHING ELSE MATTERS

CHRIS STAPLETON / NOTHING ELSE MATTERS

TRESOR / NOTHING ELSE MATTERS

GOODNIGHT, TEXAS / OF WOLF AND MAN

IDLES / THE GOD THAT FAILED

IMELDA MAY / THE GOD THAT FAILED

CHERRY GLAZERR / MY FRIEND OF MISERY

IZÏA / MY FRIEND OF MISERY

KAMASI WASHINGTON / MY FRIEND OF MISERY

RODRIGO Y GABRIELA / THE STRUGGLE WITHIN