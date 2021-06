Andrea Aguilera se coronó como Miss Grand

Los reinados de belleza se renuevan según cambian los tiempos; además de la situación sanitaria que atraviesa el mundo con la pandemia de la COVID-19, lo que los ha obligado a modificar su estilo. El Miss Grand 2021, edición Ecuador, es un concurso joven en el país. Es la primera ocasión en la que se lleva una ceremonia de premiación de este ‘grand slam’, que a nivel internacional también cuenta con pocos años, pero ya es uno de los más importantes en las competencias de los reinados de belleza.

Creado en 2013, es junto al Miss Supranational, de los eventos más jóvenes que ingresan a los títulos destacados del mundo como Miss Universe, Miss World, Miss International y Miss Earth, los cuales cuentan con varias décadas de realización.

La caminata final de Sonia Luna (centro), Miss Grand 2020. Jimmy Negrete // Expreso

En la edición nacional, que se llevó a cabo en Guayaquil el pasado sábado 26 de junio, participaron seis candidatas. Ellas son: Emilia Vázquez (Pichincha), Marjorie Rivas (Manabí), Lissette Arroyo (Esmeraldas), Thaiz Zambrano (El Oro), Dayanna Méndez (Cañar) y Andrea Aguilera (Los Ríos).

El país pudo verla por la señal de Tc Televisión. Y desde sus estudios sus participantes hicieron gala de su dominio en pasarela, su estilo con sus vestidos de noche y de sus opiniones en varios temas, gracias a las preguntas del jurado. Pero las redes sociales también jugaron un papel importante, ya que fue desde ahí que sus seguidores pudieron apoyarlas en ciertos retos, como el #BeAMissChallenge, #StopTheWarAndViolence y #MakeUpChallenge.

Esto es una mezcla de habilidades de creadoras de contenido para redes sociales, oratoria, modelaje y maquillaje. Reinas de belleza con claro dominio de las plataformas digitales. Instagram, TikTok y YouTube las ayudaron en este camino.

La noche de elección fue pequeña. Con pocos invitados y con limitado acceso a la prensa por cuestiones de distancia sanitaria. Contó con la presencia internacional de la paraguaya Clara Sosa, Miss Grand 2018. Los medios de comunicación esperaban la anunciada participación de la actual reina, la estadounidense Abena Akuaba Appiah, pero que por motivos de la aerolínea no pudo llegar. Según explicó la publicista de la organización. Sonia Luna, actual soberana local, le puso la corona a Andrea Aguilera quien resaltó en todos los retos, ganando el Be a model y la cinta de Miss Cielo.

“He analizado a fondo el concurso y va realmente de acuerdo con mis ideales”

A pocas horas de ser la portadora de la banda y la corona del Miss Grand, Andrea Aguilera (20), amaneció con muchas personas pendientes de su día a día. Se acostó tarde, contestando los mensajes en sus redes sociales, aunque declaró en sus historias de Instagram que quizá no alcanzaría en enviarle un saludo a todos los que la apoyaron. Hoy en la mañana tuvo una cita con los medios locales.

Ella es estudiante de Medicina, y va al segundo semestre de la carrera, pero EXPRESIONES conoció que lo dejará en pausa por este año para poder dedicarse a su preparación para ganar el certamen internacional. Es una decisión que toma gustosa porque el mundo de los reinados está con ella desde adolescente. En el 2018 fue reina del cantón Ventanas. En su pregunta final ella mantuvo esta posición de entrega al título: “Yo he analizado a fondo el concurso y va realmente de acuerdo con mis ideales. Más paz menos guerra, porque yo desde niña, como muchas personas, he sufrido críticas, bullying y cuando vine al mundo de los concursos pasé por lo mismo. Ahí fue cuando realmente me di cuenta que lo que importa es la paz que tú tienes dentro”.

En la noche final, y también durante su año de reinado, tendrá la asesoría de Byron Villamar y Clímaco Añanguren en maquillaje y peinado, respectivamente. Byron explicó que lo principal es resaltar su lado latino para cuando esté en Tailandia. “Escogimos el look final prevaleciendo el estilo de rostro de Andrea. Ella es muy natural. Nos enfocamos en las tendencias internacionales y resaltamos su bronceado. Hicimos pruebas anteriores para conocer qué era lo que más le convenía”, explicó.

En apoyo a la diversidad

Este certamen también tuvo un reto fotográfico que intentaba visibilizar el apoyo a la comunidad LGBTI+. Las seis candidatas compartió un foto inspirada en los colores de la bandera de la diversidad sexual. El premio recayó en esta ocasión en Marojourie Vivas de Manabí. Su fotografía la realizó el fotógrafo y activista guayaquileño Santiago Vinces.