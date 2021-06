Juan Ignacio Cane: “Me importa vivir de esta pasión que es la actuación”

La ciudad de Rosario en Argentina es donde nació Juan Ignacio Cane, un actor de cuarenta años que desde los 14 está involucrado en el teatro, su gran pasión. Es un hombre que busca siempre lo sencillo, estar cerca de los suyos, de su barrio y de su equipo de fútbol, el Newell’s.

Además es periodista y productor. Su carrera está vinculada con el teatro en Buenos Aires, a donde se mudó muy joven para cumplir sus sueños.

Hoy vive en Ciudad de México. Fue su actual proyecto el que le está dando reconocimiento continental. Es que con su papel José Pérez, el tour mánager en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ha sabido destacar con su talento. Esta es una producción de Gato Grande junto a MGM y que, en España y Latinoamérica, es transmitida por Netflix.

Mauricio Islas: “Estoy marcado por la pérdida, pero lo manejo” Leer más

¿Fue a México con la intención de probar suerte en el audiovisual de allá o desde Argentina nació esta oportunidad para Netflix?

Ya conocía México. Había ido de vacaciones en 2004. Cuando sucedió lo del casting yo vivía en Buenos Aires. Fue mi mánager que en febrero del 2019 me convocó para una audición de la Casa de las Flores, una serie muy conocida también. No quedé en ese proyecto y en octubre del mismo año el mismo director de casting, Luis Rosales, fue quien llamó a mi mánager en Argentina, porque buscaban a alguien con mi perfil para la serie de Luis Miguel. Todo fue remoto, lo enviamos por Internet y un mes después me avisan que tenía que viajar a CDMX y todavía no he regresado a Argentina.

En sus redes sociales se describe como amigo de los de siempre. ¿El no volver a su país y no estar cerca de sus seres queridos cómo lo maneja?

Es vivir el sueño sin poder celebrarlo con sus seres queridos. El desarraigo para cualquier persona es difícil. Yo entiendo que mi profesión es un desafío, es muy nómada. Te puede salir una serie aquí, en Colombia, en Ecuador. En cualquier parte del mundo y uno está acostumbrado. Lo que yo rescato es que esos amigos de siempre son los que te mantienen con los pies sobre la tierra. Y es donde cada uno tiene que estar conectado para que no se te pierda la brújula. Yo creo que mis amigos y mi familia de mi ciudad, en Rosario, son los que te hacen entender que uno puede disfrutar lo que se vive y la repercusión de la serie.

¿Cree que con el éxito de la serie el público se quedó con la percepción de que eres un villano?

Casualmente yo tenía un personaje que se llamaba Apache en una serie que se trataba de la vida de Carlitos Tévez y ahí me había tocado hacer un profesor que era todo lo absolutamente opuesto a José Pérez. Te digo algo, yo estudio teatro desde muy pequeño y nuestro oficio siempre será jugar a ser alguien que no eres en la vida real. Al principio, iniciando mi carrera sí quería ser el bueno, pero en los personajes malos, aunque José es más un oportunista, también hay un gran reto. Lo más importante es trabajar. Si me toca ser el malo, el bueno, no es algo que me importa. Lo que me importa es vivir de esta pasión que es la actuación.

¿Qué papel le falta hacer en su carrera y le gustaría tener la oportunidad de representarlo?

Me gusta hacer todos los personajes. Todos tienen algo lindo y conflicto adentro que contar. La verdad es que en todos me voy a sentir cómodo.

¿Cuál es el próximo proyecto que podemos conocer?

Una de mis cábalas es no contar mucho. Siempre me lo guardo hasta que los termino de hacer. Lo que sí es que estoy muy contento porque gracias a Luis Miguel, la serie me han conocido un montón de productores, y eso hace que suenen los teléfonos como vienen sonando.

Expreso Playlist: Ren Kai presenta su primer álbum Leer más

El ‘chanta’ de la serie

José Pérez, personaje real en la vida de Luis Miguel, es señalado en esta ficción como el responsable del accidente que el Sol sufrió en Lima, Perú, donde se lesionó gravemente el oído, además es acusado de haberle robado por años al cantante. Al inicio de la temporada, Cane empieza como el chofer de Hugo López, mánager del artista, y capítulo tras capítulo va escalando de posición hasta que se convierte en parte del equipo de confianza de Luis Miguel. Juan Ignacio explica que el papel que interpreta es el más ficcionado de la historia. “Es un híbrido porque el Joe que yo encarno tiene entre 15 y 20 personas. Al ser tan ficcionado no representa a alguien en especial”.

Espera venir a Ecuador

Viajar también es una de las cosas que más le divierten. En esta entrevista recordó que varios de sus amigos han venido a Ecuador y él no tuvo la oportunidad de hacerlo con ellos. Le gustaría visitar Montañita, Quito y las islas Galápagos. También comentó que estaría muy dispuesto en hacer una película en Ecuador. Está abierto a cualquier invitación.

Lo que se sabe de la tercera temporada

Se espera que en la nueva entrega de esta producción se aborden acontecimientos vividos por el cantante durante los últimos 15 años, como problemas económicos, una nueva separación con sus hijos y la constante batalla con el tinnitus, enfermedad degenerativa que padece.

Aracely Arámbula no aparecerá en la tercera y última entrega, citando mediante un asesor legal el derecho a la intimidad, una garantía individual incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ella es madre de dos de sus hijos.

Se espera que el propio Luis Miguel tenga una aparición en los últimos capítulos de esta historia.