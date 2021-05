Cruella de Vil: Odiarla por todo, menos por su ropa

En 1970, el mundo vivió una revolución. La moda permitió más experimentación y prendas consideradas en ese entonces radicales mostraron la liberación de la mujer.

A mediados de la década, en Estados Unidos y el Reino Unido comenzaba a surgir el estilo punk. La anarquía de sus letras y guitarras estridentes combinaban a la perfección con una estética deconstructivista y sadomaso. Las puntas y líneas irregulares, peinados alborotados llenos de colores y mucha tela y cuero desgarrados se expandieron entre los seguidores de la música que popularizaron los Sex Pistols, Ramones y The Clash.

En esta bomba de desorden y reencuentro ocurre la historia de Cruella de Vil (Emma Stone), una de las villanas más excéntricas y conocidas del mundo Disney. En esta ocasión, en Cruella, dirigida por Craig Gillespie, el público conocerá sus inicios antes de que haya perdido la cabeza por las pieles y el patrón blanco y negro del pelaje de los dálmatas. El 28 de mayo, Ecuador será testigo de su origen, tanto en cines como en la plataforma Disney + Premier.

Estella es la chica que, aunque llena de sueños, siempre fue una incomprendida. La moda es su refugio mientras subsiste en las calles de Londres estafando y haciendo carterismo.

Hace magia con sus manos, creando hermosas piezas de arte en cada uno de sus diseños. Y con la misma velocidad le roba la billetera a algún transeúnte distraído. Su vida tiene tres matices: blanco, negro y rojo, los colores claves de esta historia que presenta 47 impresionantes looks en dos horas 14 minutos.

El bicolor natural de su cabellera es la clave para entender el espíritu antiheroíco de Cruella. Andrew Gunn, uno de sus productores, explica: “Emma Stone tiene una capacidad extraordinaria para interpretar un personaje desagradable y egoísta (como lo hizo en La favorita) y al mismo tiempo conquistar al público. Puede pasar de la maldad a lo desgarrador en cuestión de segundos. Es una actriz que hace que el público quiera que ella gane al final de la película. Tiene una habilidad impecable para el humor y realmente habita los personajes que crea, haciendo que sean todos distintos y memorables. Sabíamos que teníamos que crear algo fascinante y atemporal con Cruella”.

EXPRESIONES entrevistó a Nadia Stacey, diseñadora de maquillaje y peinado de la cinta, pieza clave para la estética de esta producción.

¿Cuál es el mensaje sobre la belleza que se quiere expresar a través del maquillaje y peinado?

Creo que el mensaje para este filme es acerca del empoderamiento, es sobre tener coraje. Y, sobre todo, ser tú mismo. Permitirte explorar otros alter egos que tienes dentro de ti. Ese otro tú que no has tenido la oportunidad de mostrar. Cruella lo usa como una herramienta para ser valiente.

En la película podemos ver la niñez de Estella (Cruella). Ella tiene mucho estilo en sus outfits. ¿Cuál fue el reto de capturar la rudeza en esa chica?

Crear algo nuevo que no estaba contado en otras historias, pero también que impactara. En realidad fue el reto en cada look. Aunque el más grande era transmitir este camino en construcción, el de Estella creando a Cruella de a poco. Y cómo jugar con lo masculino y lo femenino, lo antiguo y negro. Quería que mis looks se adaptaran a todos los tiempos.

Cruella de Graficos Nacionales

En una entrevista anterior, contó que había un cuarto lleno de diseños. ¿Alguna buena idea quedó fuera?

Se me hace difícil recordarlo porque había demasiados. Mi cuarto se ve un poco como cuando Cruella está planeando: fotografías, recortes de periódicos y cosas que las inspiran. Así que es difícil saber si dejé algo por fuera. La única cosa que realmente amaba y no hice, fue una fotografía de calle de los años 70 en Londres, donde las mujeres punk tenían mucho protagonismo y vestían estas especies de líneas en el rostro. Y me hubiese gustado hacerlo más. Pero Emma se dio cuenta que deberíamos mantener a Cruella mucho más juguetona y simple, ya que el salto a Cruella es muy grande. Tuvo razón. Supongo que al principio solo me estaba dejando guiar por la emoción. Pero amo mucho la idea del punk. Es tan hecho en casa, desastroso. Agarraba ideas de aquí y de acá, añadiendo más y más cosas a la cara.

Al ser un personaje tan conocido, ¿sintió alguna presión trabajando en crear los looks de Cruella?

No me permití sentir eso. Cuando conocí a la diseñadora de vestuario (Jenny Beavan) dijo que era una de las cosas más grandes en las que había trabajado. Al ella decir eso, no me permitía a mí asustarme ni abrumarme, sino entusiasmarme. Es un trabajo muy difícil no preocuparse en eso. También entendí que no podía complacer a todo el mundo. Ciertas personas iban a amar esta versión de Cruella y otras no lo comprenden. Es algo muy personal. Solo me concentré en toda la experiencia y en la esencia del punk. Cruella es alguien que rompe reglas, no las sigue. No le importa lo que tú pienses. Ella solo lo hace. Va y camina por las calles de Londres con su cabello blanco y negro. Así que pensé, voy a hacer lo mismo: tener coraje, luchar por el proyecto e ir a por todo.

Si fuera real, ¿Cruella sería una buena invitada para la Met Gala?

¡Claro, que sí! La Met Gala sería exactamente el tipo de evento al que iría Cruella. Ese es un muy buen ejemplo de las personas que van y visten lo que les dé la gana, sin importar lo que diga el resto. Así que creo que es un ejemplo brillante. Incluso me encantaría ver algún diseño inspirado en algo que hayamos hecho en las próximas Met Gala. Sería increíble.

