Premios SAG 2021: Moda desde casa

Zoom y las pantallas de los dispositivos fueron los invitados especiales a esta ceremonia que premió lo mejor del cine y la televisión. Este 2021, los galardones del sindicato de actores a las mejores producciones y actuaciones del año se vivió puertas adentro.

A la productora ejecutiva de los SAG, Kathy Connell, le gusta referirse a la ceremonia anual como “la fiesta de los actores en la casa de los actores” y este año no pudo ser más literal: “¡Ahora realmente está en su casa!”. Y es que el domingo, todo se llevó a cabo por medio de la tecnología ya que no hubo ceremonia presencial y los ganadores obtuvieron el premio en sus propias salas.

También vale recalcar que han sido los más diversos, en aspectos raciales, en su historia. Las cinco categorías más importantes recayeron en intérpretes afroamericanos y asiáticos, incluido mejor elenco.

En esta ocasión se mantuvo la celebración moderadamente, respetando los lineamientos de bioseguridad, así como la memoria de los que se fueron.

El drama de Netflix, The trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago), protagonizado por personajes como Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt y Michael Keaton, fue honrado con el galardón Cast in a Motion Picture, el más importante de la noche. Pero la moda también tuvo su despunte aunque fuera desde casa.

La moda no abandona

Quedó en evidencia que la moda se puede llevar en cualquier ocasión y que hasta en casa se puede vestir como para una pasarela. Lo importante es sentirse muy cómodo.

Este año, por ser una ceremonia virtual, y en algunos casos pregrabada, los protagonistas lucieron sus mejores outfits y empezaron una tendencia que podría quedarse: las alfombras rojas caseras. La ceremonia se convirtió en un evento multiplataforma e Instagram fue la mejor forma de conocer a detalle la indumentaria de los famosos.

Para la experta en asesoría de imagen, Alejandra Salas, esta tendencia más “casera” se quedará durante un par de temporadas de premios y hast que todos tengamos las vacunas. “Desde los Globos de Oro estamos viendo a los famosos vestir elegantes desde casa. Todo lo que ponemos en nuestras redes sociales, y que tenga que ver con nuestra imagen, comunica. Esto ha hecho que las estrellas se acerquen más a su público. Verlas en sus casas, aunque sean atuendos formales y mantengan el glamour. La etiqueta de las alfombras rojas no es tan rígida como el de la realeza, por ejemplo. Por eso vemos artistas que hacen esto como un discurso social con algunos outfits o se lo toman como un break dentro de la industria”.

Nicole Kidman

La actriz de 53 años posó con un impresionante vestido largo de la colección Primavera / Verano 2021 de Giorgio Armani Privé. Todo desde casa, en la que su patio fue su mejor spot para las tomas con el romántico vestido de manga larga de tul nude, adornado con bordados de cuentas de cristal multicolores en un hermoso diseño floral. Complementó el look con joyas de Harry Winston. “Sesión de fotos en el patio trasero para los #SAGAwards esta noche”, escribió en la publicación de Instagram.

Anya Taylor-Joy

La protagonista de Gambito de dama se llevó el galardón a Mejor Interpretación en una Miniserie o Película para Televisión, pero también sobresalió como una de las mejores vestidas.

Anya lució un vestido Vera Wang hecho especialmente para ella. Su stylist, Law Roach describió que está inspirado en esos elegantes camisones de noche de la Época de Oro del cine. Además portaba más de $ 800 mil en diamantes de Tiffany & Co. Las fotos se hicieron desde un elegante hotel y fueron tomadas por Nolan Zangas.

Kerry Washington

La actriz usó joyas Bvlgari para la noche de los SAG, en la que fue nominada a la categoría de mejor actuación en una miniserie. Y aunque no pudo posar en la alfombra roja decidió llenar de fantasía su atuendo al ser una elegante ‘sirena’ posando desde su piscina en un traje azul de la firma Etro.

Leslie Odom Jr.

El galardonado actor de teatro y nominado esta vez como mejor actor de reparto por One night in Miami fue uno de los hombres que más se atrevieron a la hora de vestir. Su traje multicolor es de la firma Berluti de la colección de otoño 2021. La inspiración de los colores del traje está en las sandías.

Gillian Anderson

El vestido rojo de la firma Dolce & Gabbana ha hecho que Gillian brille en esa noche de premiación. Desde la sala de su casa demostró que la elegancia no es solo asunto del lugar en el que te encuentras. Sus joyas fueron Chopard.

