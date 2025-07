El 'Huracán ambulante' de Enrique Bunbury aterrizó en Quito: así fue su concierto

“Derrumba los muros, abre las puertas, deshazte los nudos que te sujetan. Rompamos barreras, cortad ataduras que tanto te alejan de aquello que buscas. ¿Qué decides? ¿Qué prefieres?”, cantó el músico español en el escenario principal del Coliseo General Rumiñahui la noche del miércoles 2 de julio. El tema, titulado Big Bang, fue coreado a viva voz por miles de fans que deliraron con sus canciones.

Segundos antes de iniciar la melodía, Enrique Bunbury, nostálgico, se refirió al tema, parte de su primer disco como solista, Radical sonora, lanzado en 1997, un año después de su separación de la banda Héroes del Silencio.

“En ese álbum ya estaba el germen de lo que luego haría con Huracán Ambulante. Esta canción fue el principio de muchas cosas en mi vida”, dijo durante el recital.

Y es que Huracán Ambulante fue la banda que lo consagró como solista, en medio de la incertidumbre que dejó su salida de Héroes del Silencio. Juntos grabaron siete discos, con éxitos como Sí, Lady Blue, Sácame de aquí y El club de los imposibles.

“Hace exactamente veinte años se disolvió Huracán Ambulante, compañeros de fatigas durante los primeros años de mi carrera solista. Entre 1997 y el verano de 2005, grabamos cuatro discos de estudio y tres en directo, que ayudaron a afianzar mi propuesta como artista en solitario, realizando infinidad de conciertos por Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón”, recordó. Tras dos décadas separados, la reunión, añadió durante el concierto, ha sido una alegría.

“Es una celebración volver a juntarnos en un escenario y que Huracán Ambulante vuelva a girar conmigo por Ecuador”, dijo.

La banda está conformada por Rafa Domínguez, Del Morán, Copi Corellano, Ramón Gacías, Ana Belén Estaje, Luis Miguel Romero, Javier Íñigo y Javier García Vega, este último en el trombón y la guitarra española.

El recital, que comenzó pasadas las 20:30, incluyó temas emblemáticos del artista como Que tengas suertecita, Apuesta por el rock ‘n’ roll e Infinito.

Los fans comenzaron a llegar al coliseo desde las 19:00 y aprovecharon para fotografiarse junto a los banners y displays colocados en los exteriores del escenario. Muchos, como Juan Tapia y Andrés Merchán, llevaban el clásico sombrero estilo cowboy que ha caracterizado al cantante.

“Nosotros escuchábamos a Bunbury desde el colegio y hemos venido a todos los conciertos que ha dado en Quito”, relató Tapia. “Es muy especial volver a verlo con Huracán Ambulante y recordar esas canciones que han sido la banda sonora de nuestras vidas”, añadió.

Bunbury también destacó la cercanía de su público. “Siempre es un placer volver a Ecuador y gozar con esa calidez que brindan”, dijo.

Saldar las ‘cuentas pendientes’

Además de sus temas emblemáticos, el artista español también interpretó algunas canciones de su nuevo álbum, Cuentas pendientes.

El bolero, la rumba, la cumbia, la bossa nova y el tango son algunos de los ritmos que aborda en este trabajo discográfico, grabado en México. La propuesta busca una aproximación más pura a los géneros latinoamericanos, alejándose del estilo híbrido que caracterizó a sus producciones anteriores.

El cantante se presentó ante un auditorio lleno en el Coliseo General Rumiñahui, en la capital. Franklin Jacome

“Quería hacer un disco en profundidad, un álbum más ortodoxo, en el que contara con músicos que no provinieran del rock, sino que tuvieran el conocimiento de los ritmos y los palos de cada uno de los géneros latinoamericanos: de la raíz. De eso se trata Cuentas pendientes. A diferencia de otras veces, en las que he querido hacer discos con algo de latino, pero siempre mucha mezcla de otras cosas -por eso los llamaba géneros bastardos, porque estaban contaminados por otras influencias que yo tenía-, este, en cambio, es un disco muy enfocado”, explicó en una entrevista.

Entre los temas que conforman el álbum y que Bunbury interpretó en el recital estuvo Las chingadas ganas de llorar, una canción que habla sobre un amor que perdura frente a las adversidades. “Mi intención siempre es dejar posos en los textos, que transmitan, además de sensibilidad, ciertas reflexiones de mayor calado”, ha dicho.

Recuperar la salud

La gira, explicó el cantante, es también un festejo por el retorno a las condiciones óptimas de su voz y su cuerpo, luego de que en 2022 sufriera un quebranto de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios.

“No podía cantar y, prácticamente, ni respirar; me ahogaba. Durante casi un año me hice a la idea de que era el fin de mi carrera, que nunca más me iba a subir a un escenario”, contó.

El diagnóstico fue una afectación provocada por el glicol, una sustancia presente en la ‘niebla’ que se esparce durante los conciertos. Sin embargo, ha dicho que aquel impasse le sirvió para enfocarse más en la escritura musical y menos en las giras.

“Este año haremos solamente 15 conciertos. Me sigue gustando, pero no sé si voy a volver a hacer una gira de un año, de 60 o 100 conciertos. Yo creo que no”, admitió.

