Es limeño, se le nota en el acento, pero su entorno se ve muy paisa. La arquitectura colombiana envolvía al cantante Hugo G, que ahora vive en Medellín, la capital actual del reguetón.

El músico de cabello bicolor se mostró emocionado de tener uno de sus primeros encuentros con el público ecuatoriano, al cual quiere comenzar a llegar con sus canciones.

Hugo Gerardo se interesó por la música desde temprana edad, llegando a tocar instrumentos como guitarra, batería, saxo, aunque actualmente disfruta componiendo letras con el piano.

“Llevo haciendo música de forma profesional desde hace cuatro años. Pero toco instrumentos desde niño. Actualmente uso el teclado para componer mis temas, pero me gustaría ponerles más teclado. Tengo planeado hacer algo más arriesgado, una canción de reguetón con saxofón. Quiero hacerlo el instrumento principal de un próximo trabajo. Esto ya lo hice en las versiones en vivo de mi disco que lancé el año pasado. Fue la novedad para ese evento”, relata.

La G en su nombre artístico no tiene ninguna relación con Karol G o Becky G, aunque bromea con esto. “Son primas lejanas y nos llevamos bien”, dice entre risas. Pero esta letra tiene que ver más con su etapa colegial. Hugo Gerardo Hilario la incorporó en su nombre artístico cuando su compañero de colegio Carlos Parodi comenzó a llamarlo así. “Él era muy bueno con los sobrenombres y como todos me comenzaron a llamar así, me lo apropié”.

Con Carlos continúa la amistad y es por eso que en su actual disco de larga duración, llamado Volver en el tiempo, lo invitó a participar en la creación de la portada. “Él es un gran diseñador y me encantó la idea de contar con sus gráficos sabiendo que él también forma parte de mi pasado. Era una gran coincidencia trabajar con un viejo amigo”.

La etapa de Volver en el tiempo está quedando atrás, por lo que busca nuevos sonidos y colaboraciones. Así es como llega su actual sencillo llamado No necesita que destaca el empoderamiento femenino. Por eso en este track se unió a Sherman y Fine y Onikx, con quienes ha trabajado en otras producciones. “Me gusta el sonido que buscaron para esta canción. Ellos han trabajado con Reik, Maluma, Piso 21, y con este tema quise buscar un sonido que invite a bailar”, añade.

El videoclip, que ya se encuentra disponible en YouTube, fue filmado en varias localidades de Medellín y sus alrededores, como Belén, Envigado y el muy conocido Parque Botero, en honor al artista Fernando Botero, bajo la dirección de Sebastián Cabarique.

Este limeño, que se siente muy abrigado por la capital de Antioquia, se conoce la ciudad a la perfección. Cada fin de semana tiene tocadas en el Parque Yera o Provenza, dos de los sectores más movidos de la escena nocturna. “Aquí el reguetón gusta desde hace dos años y suena en todos lados”.