Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 4 de octubre de 2023

Aries. Entras a un ciclo favorable y estás en el momento ideal para encontrar a esa persona que puede compartir tu vida. Si ya tienes pareja, afianza la relación y salgan del aburrimiento. Busca rodearte de gente que te valore. Las buenas energías te acompañan, hoy eres capaz de todo.

Carta natal de los candidatos presidenciales Leer más

Géminis. La soledad ahora es tu mejor compañía. Tienes posibilidades de llegar a conclusiones que necesitas para seguir avanzando. Las soluciones están dentro de ti, solo necesitas buscarlas de la manera correcta. Pon de tu parte para alejar de ti todo aquello que te perjudica y te inquieta.

Leo. Sientes que no pasas por el mejor momento, porque muchas situaciones externas te confunden y te asustan. Tranquilo. Pon todo tu empeño en salir de esa fosa negativa, porque el camino continúa y tú debes seguir. No calles cuando tengas algo que decir, desahogarse es de gran ayuda.

Libra. Debe quedarte claro qué es lo que tienes que priorizar para que utilices tu tiempo de la manera más adecuada. Que lo urgente no te distraiga de lo importante es la frase que debes poner hoy en práctica. Pero, sobre todo, busca la compañía de gente que sabes que te hace bien. Adelante.

Te puede interesar: Meditación, la puerta al bienestar

Sagitario. Muchas personas te ofrecen apoyo y eso te hace sentir bien ahora que estás pasando momentos complicados. Algo relacionado con las finanzas se resuelve, pero un tema familiar toma un rumbo inesperado. Mantén la tranquilidad para que puedas pensar fríamente, sin subjetividades.

El significado astrológico del árbol de Navidad Leer más

Acuario. Cuando tengas la oportunidad, ofrece tu mano a quien la necesita. Muchas personas a tu alrededor están esperando tu consejo, porque te consideran alguien neutral. Sin embargo, no permitas que tu vida se altere. No es un tema de egoísmo, sino de bienestar. Debes pensar en ti también.

Tauro. Con tantas cosas a tu alrededor, has perdido la vitalidad y la energía que necesitas para seguir adelante. Debes recuperarla y para ello el ejercicio al aire libre es fundamental. También distrae tu mente con pensamientos y actividades agradables. Eres una persona afortunada, así que valóralo.

Cáncer. No decidas dejándote llevar por las opiniones y los consejos de terceros. Es posible que estos estén llenos de buena voluntad, pero no necesariamente se ajustan a tu realidad. Encuentra tu propio camino, es lo mejor. Alguien se empeña en amargarte la vida con comentarios inoportunos.

Te puede interesar: Atraer y fortalecer el amor

Virgo. Trata de deshacerte de esos ‘amigos’ que no solo no aportan, sino que restan en tu proceso de crecimiento personal. Cualquiera que esté lleno de negativismo es una mala compañía. Mira a tu alrededor y descubrirás mucha gente buena y positiva que siempre ha estado a tu lado. Valóralos.

Descubriendo la misión del alma Leer más

Escorpio. Algo sin importancia real te hace revivir una situación del pasado y es posible que ello dé paso a la melancolía. Lo que más te conviene es salir de tu casa y buscar buena compañía. Recurre a esas personas que, sin querer, has alejado de tu vida y que sentirás felices de volver a verte.

Capricornio. Tu capacidad de comunicarte y la habilidad que tienes para acercarte a la gente van a ser determinantes hoy. Si te esfuerzas un poco más, es posible que te conviertas en el centro de una reunión que oscila entre lo social y lo profesional. Te espera una grata sorpresa que vas a disfrutar.

Piscis. Quieres cancelar un encuentro que has programado desde hace bastante tiempo. Intenta no hacerlo, salvo que no haya otra salida. En lo financiero, se viene un bache importante, pero si has sido previsivo, seguramente saldrás sin mayores inconvenientes. No te olvides de tu familia, te necesita.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!