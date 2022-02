Atraer y fortalecer el amor

Desde siempre se nos dice que amar es la experiencia más gratificante y fundamental de la vida. Todos buscamos el amor, pues creemos que es la fuente de la felicidad. Ser amada es la mayor aspiración de muchas personas, y por eso hemos convertido el amor en una meta absoluta, que desafortunadamente no parece coincidir con la realidad. Una de las cosas que más daño le ha hecho a las relaciones es la creencia de que dicho sentimiento es inalterable, absoluto, que lo puede todo y es para siempre. La idea de un amor estático está consciente e inconscientemente arraigada en la mayoría de las personas; sin embargo, a pesar de los románticos, los hechos no apoyan la teoría del amor inalterable, el concepto de amor que vemos más a menudo es cambiante y hasta volátil. Existen varios tipos de amor, las relaciones que se construyen con idealismo y poco realismo no tienen futuro.

Cualquier relación de pareja estará destinada al fracaso si necesita llenar “requisitos” las fallas y las imperfecciones de cada uno saltan en la convivencia y a la larga trae decepción y el desamor, y muchas veces decimos: “No me amaba de verdad” en vez de decir “mis creencias sobre el amor superan lo racional”.

No se ama igual a la pareja que a los hijos, el sentimiento de afecto hacia un amigo es diferente al que se da a los padres y si bien nuestros afectos son diferentes, todas son facetas del amor.

Cómo atraerlo

Según una de las leyes universales su vibración energética provocará que atraiga o repele lo que llega a su vida, es decir “Como vibra, atrae”. Lo interesante de esta ley pasa por un necesario cambio de actitud, recuerde siempre, es usted quien crea su realidad (consciente o inconscientemente).

2022, año para sanar Leer más

Empiece por agradecer el amor que ya hay en su vida: familia, amigos, mascotas.

Para poder atraer el amor de pareja tiene que sintonizar con él, como si fuera una estación de radio, sin juicios, sin peros ni límites.

Partiendo del amor propio es necesario que se relaje y se separe de la preocupación de la falta o carencia. No se conecte con lo que no tiene y sucede actualmente, recuerde que atraemos lo que pensamos.

Para atraer el amor verdadero (no el apego) tiene que vibrar alto y sintonizar con la energía del amor, llámese amor a la naturaleza, la vida, y por supuesto el amor propio.

Ejercicios

Primero, respire profundamente para relajarse, inhale y exhale tres veces retirando toda la ansiedad y la preocupación.

Segundo, céntrese en la abundancia del universo. Sienta el amor, la alegría, la gratitud y el merecimiento, le ayudarán a vibrar alto. Escriba en su diario o cuaderno las siguientes afirmaciones y repítalas al levantarse y al acostarse:

Atraigo el amor porque vibro en amor. Me deshago de mis miedos y bloqueos para atraer el amor. Me libero de toda trampa mental que no me deja amar. Permito que el amor llegué a mi vida. Mi vibración atrae el amor verdadero. Entre más me amo, más amor llega mi vida. Soy una persona digna de amar y ser amada.

* Terapeuta y Reiki master. Instagram: @alejandragomezmayol