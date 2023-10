Carta natal de los candidatos presidenciales

DANIEL NOBOA

Nació el 30 de noviembre de 1987, a las 16:00, en Guayaquil.

Estos datos me han permitido hacer un resumen de los tres puntos más relevantes de la carta (Sol, Luna y Ascendente).

Ascendente en Tauro. El ascendente representa la imagen física, el yo externo, la primera impresión y cómo nos proyectamos a los demás. Con el ascendente en Tauro, representado por el toro, su elemento es la tierra y su regente, Venus. A Daniel lo caracteriza su naturaleza práctica, con gran fuerza de voluntad, es de ideas fijas y muy terco. Prefiere resolver las cosas con pragmatismo, sin dramas.

Demuestra gran capacidad para el trabajo. Necesita sentirse seguro y estable en todas las áreas de la vida y para eso trabaja arduamente. Aunque su temperamento es calmado y valora la lealtad y el buen trato, cuando se enoja es temible. Puede ser celoso y posesivo con lo que considera suyo. Destaca su buen gusto por los placeres de la vida y aprecia el arte.

El Sol en Sagitario. El signo solar es la base y esencia de la personalidad, la identidad y la vitalidad. Representado por el centauro, su elemento es el fuego y su regente es Júpiter. Es un idealista y entusiasta de la vida. Sincero (a veces demasiado), versátil, busca comprender el mundo a través del estudio, el conocimiento y los viajes.

Su curiosidad lo hace indagar en una amplia gama de temas. La fe y la suerte siempre lo van a acompañar. Arriesgar y ganar es parte de su naturaleza de fuego. Se adapta bien a las circunstancias, pero necesita sentirse libre para actuar. Su constancia es la clave para alcanzar metas y emprender nuevos desafíos.

Su Sol en Sagitario se encuentra en la casa 8 (pertenece al reino de Escorpio/Plutón), que se asocia con la regeneración y transformación interna con base en sus experiencias de vida. Aquí su esencia busca trascender los límites personales a través de la reflexión y los cambios. Buscará ir mejorando y fortaleciéndose a través de las experiencias y las crisis.

La casa 8 se vincula con las herencias, administración de dinero, transformación (muerte) y sexo. La influencia de Plutón le da magnetismo, profundidad, fuerza de voluntad e intuición.

La superación personal y los temas que tienen que ver con la trascendencia espiritual, como la vida después de la muerte, le atraen sobremanera. Su naturaleza intensa y controladora puede pasarle factura, por eso debe aprender a manejarla, así como trabajar en ser menos obsesivo.

Luna en Aries. La Luna representa su lado interior, sus sentimientos, la figura materna. Signo de fuego, buen líder, competitivo e independiente. Necesita hacer deporte para equilibrar su fuego y aprender a controlar su carácter, pues puede ser explosivo, impulsivo e imprudente.

Su Luna en Aries se encuentra en la casa XII (pertenece al reino de Piscis/Neptuno), que se asocia con la espiritualidad, servicio, karma (aprendizajes) y el inconsciente.

Es muy sensible y compasivo, aprendizaje que viene de la madre (Luna). Muy intuitivo y con facilidad psíquica, lo que puede expresarse a través de los sueños.

Sus acciones positivas, en pro de los necesitados (organizaciones benéficas, hospitales, refugios de animales), le ayudan a sanar su karma. Es importante que se cuide de las personas que quieren aprovecharse de su buena voluntad.

El Nodo Norte en Aries se refiere a la misión de vida y hacia dónde debe dirigir su alma y enfoque. Al estar en Aries debe concentrarse en crear su propia identidad, la confianza en sí mismo, el liderazgo y la independencia. Y no dejarse influenciar por lo que los demás le digan.

Dato curioso Los dos candidatos tienen el sol en Sagitario y la luna en Aries, por lo que comparten energías en común, pero esto no quiere decir de ninguna manera que sean iguales, pues existen muchísimos factores y aspectos que forman la personalidad.

LUISA GONZÁLEZ

RELACIONADAS El agua es mágica

Nació el 22 de noviembre de 1977 en Quito, Ecuador.

En la carta natal de Luisa, nuestro análisis no puede tener la misma exactitud y precisión que en el caso de Daniel, porque al no tener el dato de su hora de nacimiento, no es posible obtener el ascendente (personalidad) y en qué casas están ubicados los planetas.

Sol en Sagitario. El Sol representa el ego, su parte consciente, donde debemos brillar, la voluntad y vitalidad. Representado por el centauro, su elemento es el fuego y su regente es Júpiter.

Su innata curiosidad la anima a estar siempre en búsqueda de información y de ampliar su conocimiento. Viajar y conocer otras culturas le permite expandir su mente, de allí que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas. Tiene fe en sí misma y en que puede alcanzar sus metas con esfuerzo y suerte.

Es importante que aprenda a medir sus impulsos y sinceridad, porque puede herir con su franqueza. A veces, puede pecar de sabelotodo y orgullosa.

Luna en Aries. La Luna representa las emociones, los sentimientos, el inconsciente. Muestra la parte femenina, y es de gran influencia en la construcción de la personalidad de una mujer.

Su Luna en Aries la dota de mucha vitalidad y energía, y la vuelve independiente, competitiva e impaciente. Tiene don de mando. Trabaja bien a presión y no le teme a los retos. Por eso no le gusta perder el tiempo y va directo al grano, sin rodeos.

El fuego que la caracteriza también la vuelve temperamental y suele enojarse con facilidad, pero así como viene se le va.

Es importante que aprenda a cultivar la paciencia y su impulsividad. La práctica de algún deporte le ayudará a equilibrar el carácter.

Nodo Norte en Libra. Los Nodos de la Luna marcan el camino de evolución del alma, el Nodo Norte muestra la energía con la que se accede a todo nuestro potencial, lo que hay que aprender en esta vida.

Con el Nodo Norte en Libra, Luisa puede tornarse individualista y olvidarse de las necesidades de los demás. Debe aprender sobre la cooperación y trabajo en grupo, valorar al otro, ser empática y así llegar a ser mediadora, para lograr desarrollar relaciones interpersonales que beneficien a ambas partes. Dar y recibir con equilibrio.

Sol en la cuadratura con Saturno. Las características que tiene esta alineación en su carta natal van desde ser muy responsable y comprometida con sus metas, autoexigirse y exigir lo mejor a los demás, hasta imponerse retos y ser autodisciplinada. Ni quieta ni conformista, siempre está activa e inmersa en algún proyecto que le demande esfuerzo.

Con Saturno en Virgo, el planeta representa los límites y obstáculos que hay que enfrentar en la vida para crecer, así como el sentido de responsabilidad y la forma de manejar esas dificultades para salir adelante.

Con Saturno en Virgo hay mucha autocrítica y tiende a subestimarse. Es tan perfeccionista que por eso requiere del orden y la rutina para poder estar bien. Debe ser menos crítica consigo misma y trabajar en su amor propio.

* Alejandra es terapeuta y Reiki master @alejandragomezmayol

* NOTA: La redacción de SEMANA consultó la hora de nacimiento de la candidata Luisa a integrantes de su equipo de comunicación, pero no obtuvimos respuesta.