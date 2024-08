Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de agosto de 2024

Aries: Si sigues callando lo que piensas o sientes para no hacer sentir mal a otros o evitar ser malinterpretado, podrías terminar deprimido. Expresa tus pensamientos diariamente, especialmente en el ámbito laboral. Sin embargo, cuida de no herir a otros con tus palabras.

Géminis: Necesitas un pequeño empujón en el terreno sentimental. Estás tomando todo demasiado a pecho y te estás convirtiendo en un manojo de resentimientos. Recupera la confianza en ti mismo, y verás que lo que te dice tu pareja no es un ataque.

Leo: Si sientes que las cosas están funcionando mejor ahora en el plano amoroso, es porque has puesto de tu parte y has permitido que la comunicación fluya. Sigue así, y los resultados serán excelentes. En el trabajo, no descuides tus obligaciones diarias.

Libra: Ya no sientes la misma desconfianza que en días anteriores, lo cual te permite avanzar mejor. Aunque no puedes vivir siempre a la defensiva, tampoco puedes cerrar los ojos ante la realidad. Has dejado de presionar a tu pareja, y todo está en paz.

Sagitario: Tienes un criterio acertado sobre un tema que se ha discutido diariamente. Haz valer tus argumentos, aunque otros no los comprendan. Refuerza tus palabras con acciones, y no alces la voz, ya que podrías perder credibilidad.

Acuario: Todo marcha tan bien en el amor que deberías estar de buen humor. Una circunstancia puntual te hará darte cuenta de que cuentas con el apoyo incondicional de tu pareja. Valóralo y agradécele. Este será un día muy especial; disfrútalo al máximo.

Tauro: La vida te está dando señales de que debes cambiar tu ritmo y tus rutinas diarias. Escucha tu voz interior. Te llegará una oportunidad que no debes dejar pasar solo por comodidad. No prestes atención a lo que dicen los demás; actúa por ti mismo.

Cáncer: Si empiezas a esforzarte hoy, pronto lograrás todo lo que deseas. Intercambia opiniones con tu pareja o con esa persona que siempre te acompaña; te será de ayuda en el camino. Es hora de poner en práctica tus conocimientos y experiencia.

Virgo: Termina lo que tienes pendiente hoy, ya que mañana será un día muy agitado. Surgirán imprevistos que te impedirán continuar. En lo sentimental, deja de ser tan egoísta; la persona que está contigo no tiene que cumplir todos tus deseos.

Escorpio: No ignores los consejos de alguien que te quiere y solo busca lo mejor para ti. Es muy fácil dejarse llevar por el pesimismo y culpar al destino por lo que tú mismo has escogido. Recupera tu seguridad y dignidad; ya es hora.

Capricornio: La vida te da todas las oportunidades que mereces, pero si no las reconoces, es tu problema. Estás malhumorado porque te sientes aburrido. Cambia tu perspectiva para avanzar. Encuentra la motivación que te falta.

Piscis: Aprende a relativizar las situaciones diarias y no te tomes todo tan en serio. También existen matices. Cambia tu perspectiva y tu manera equivocada de comunicarte; así evitarás algunos líos y malos entendidos. Empieza desde hoy.

