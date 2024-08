¿Qué son las banderas amarillas en una relación amorosa?

Ser precavido no le hace daño a nadie. Las banderas amarillas están para prevenir comportamientos graves

Las relaciones no siempre son de color rosa. A veces, ciertos aspectos de su media naranja no terminan de agradarle. Es ahí cuando aparecen las banderas amarillas (yellow flags). Son señales de advertencia más leves que indican potenciales problemas en una relación, pero no necesariamente apuntan a un daño inminente o severo. Son áreas de preocupación que requieren atención y posible discusión, según explica María Fernanda Serrano, sexóloga con posgrado en terapia de pareja por el ISEP, Barcelona, España.

La especialista añade que esas señales de advertencia son diferentes para cada relación y que, por lo general, se presentan al inicio de esta. A pesar de lo anterior, en un artículo publicado por la revista Psychology Today, se explica que existen tres señales generales: apresurar situaciones en la relación, la indecisión y la dificultad para hacer contacto visual o contacto físico.

Es importante recalcar que “conforme van apareciendo las conductas y comportamientos que se consideran banderas amarillas, lo importante es evaluar si estas afectan negativamente la confianza, el respeto o la comunicación dentro de la relación”, añade la experta. Por eso, es crucial dialogar con su pareja sobre estas inconformidades; de esta manera, puede evaluar si sus inquietudes influyen en el futuro de la relación, porque es posible que deba enfrentarse a problemas más serios y que no cuente con las herramientas necesarias para sobrellevar esos obstáculos.

¿Cuál es la diferencia entre estar alerta y ser muy crítico en una relación?

Si bien es cierto, estar en un relación puede acrecentar los nervios e incertidumbres, pero es primordial saber la diferencia entre reconocer e identificar problemas y estar activamente buscando errores o fallas en su pareja.

“Es importante que uno se enfoque en mejorar la relación y no en estar señalando constantemente falencias o problemas del otro”, expone la terapeuta.

También hay que tener claramente identificado, ¿por qué este o aquel comportamiento nos molesta o lo consideramos una bandera amarilla?

Además, es fundamental recordar que ninguna relación es perfecta y que todos tenemos imperfecciones. La clave está en la comunicación abierta y honesta, donde ambas partes puedan expresar sus inquietudes sin temor a ser juzgadas. En lugar de centrarse en los defectos, es más constructivo trabajar juntos para superar los desafíos, fortaleciendo así el vínculo emocional. Cultivar la empatía y la comprensión mutua permite abordar las diferencias de manera saludable, en lugar de dejar que estas se conviertan en fuentes de conflicto constante.

Estos son algunos ejemplos de Yellow flags (banderas amarillas)

Desacuerdos frecuentes no resueltos: Si una pareja tiene desacuerdos frecuentes sobre problemas menores, y estos no se resuelven completamente, puede ser un indicador de una falta de comunicación o compatibilidad. Esto puede ser un problema más profundo que podría empeorar con el tiempo. Evitar ciertos temas para evitar conflictos: Cuando uno o ambos miembros de la pareja evitan hablar de ciertos temas por temor a que se desencadene un conflicto, podría ser una señal de que no se sienten seguros o cómodos para expresarse plenamente. La falta de comunicación abierta y honesta puede erosionar la confianza en la relación. Pequeñas mentiras regulares: Aunque parezcan insignificantes, pueden acumularse y afectar la confianza en la relación. La transparencia y la honestidad son fundamentales en un vínculo sano, y estas pequeñas faltas de verdad pueden ser una alerta de que hay problemas subyacentes que necesitan ser abordados. Falta de interés en las actividades del otro: Si muestra desinterés constante en las actividades, hobbies o logros del otro, puede ser una forma de desconexión emocional. Esta falta de apoyo o empatía puede crear una distancia en la relación a largo plazo. Inconsistencia en el compromiso: Cuando una persona es inconsistente en su compromiso, como cancelar planes a última hora o no cumplir con las promesas, puede indicar una falta de prioridad en la relación. Esta inconsistencia puede generar inseguridad y resentimiento en la otra persona. Dependencia emocional excesiva: Si uno de los miembros de la pareja depende demasiado del otro para su bienestar emocional, puede ser un síntoma de desequilibrio en la relación. La falta de independencia y la necesidad constante de validación pueden ser problemáticas, ya que cada persona necesita mantener su propia identidad y autonomía dentro de la relación.

¿Cómo identificar señales de alerta en una relación de pareja?



A medida que surgen conductas y comportamientos que se consideran banderas amarillas, es crucial evaluar si estos afectan negativamente la confianza, el respeto o la comunicación dentro de la relación. Un factor importante es la capacidad de discutir abiertamente estos comportamientos con la pareja. Si, al tener estas conversaciones, uno de los miembros se muestra reacio a hablar, a realizar cambios, a llegar a compromisos o a escuchar con empatía las preocupaciones del otro, esto podría ser una señal clara de que, en el futuro, la relación podría enfrentarse a problemas más serios y carecer de las herramientas necesarias para superar esos obstáculos.

Además, es fundamental reconocer que la disposición de ambas partes para trabajar en los aspectos que generan preocupación es un indicador clave de la solidez de la relación. Cuando una pareja está dispuesta a enfrentar sus diferencias con madurez y compromiso, se establece una base sólida para el crecimiento conjunto. Sin embargo, si uno de los miembros muestra indiferencia o evasión, esto puede generar un desequilibrio en la dinámica de poder y respeto mutuo, lo que, a largo plazo, podría erosionar la base de la relación, afectando tanto la estabilidad emocional como la satisfacción general de ambos.

