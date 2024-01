Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 26 de enero de 2024

Aries. No temas sentirte bien con lo que haces. No solo es justo, también es importante para afianzar tu autoestima. Si te paras a pensarlo un momento, verás que todo se va dando conforme lo planificado.

Géminis. Un encuentro no planificado con gente que te quiere va a serte de mucha ayuda, sobre todo ahora que te sientes algo golpeado por las circunstancias. Mantén la cabeza fría ante las adversidades de hoy.

Leo. Conversa abiertamente con alguien que te debe un dinero y que no ha honrado la deuda. Si lo escuchas, verás que le ha sido imposible, aunque lo ha intentado. Hoy deja salir a flote tu lado más generoso.

Libra. Vives una buena racha en tu vida profesional. Todavía te falta cuadrar algunos aspectos, como la puntualidad y la organización diaria para que todo sea perfecto. Aun así, has conseguido mucho.

Sagitario. Alguien espera una respuesta de tu parte, pero tú has estado mirando para otro lado. Es tiempo de enfrentar la realidad y de ser sincero. Siempre es mejor mantener la cabeza en alto, piénsalo.

Acuario. Corres el riesgo de mantener discusiones en varios ámbitos de tu vida. Te has levantado algo quisquilloso y no tienes mucho aguante hoy. Reflexiona, eres tú quien quiere discutir por cualquier cosa.

Tauro. Ten cuidado, porque tu actitud puede hacerte perder la amistad de alguien que vale la pena y que te ha demostrado lealtad por mucho tiempo. Mira las cosas con más humor y deja ir los temas espinosos.

Cáncer. Deja ya de tomarte todo a la tremenda. Es posible que tus superiores no estén de acuerdo con algunas de tus acciones, pero eso no significa que no valoren tu trabajo. Te viene bien algo de humildad.

Virgo. Está bien que hagas valer tus argumentos, pero deja de lado la prepotencia que anula todo tu razonamiento. Escucha lo que otros tienen que decirte, aunque sus palabras te hagan sentir un poco incómodo.

Escorpio. Si tu energía va a la baja, tómate un respira. Eso no quiere decir que te quedes en casa –podrías agobiarte- sino que tomes todo con más calma y dependiendo de quien vengan. No quieras abarcarlo todo.

Capricornio. Si la gente a tu alrededor se muestra agobiada o muy cansada, sé comprensivo. Sabes bien que todos pasamos por esa etapa. Mostrarte más empático aliviará la carga de otros y la tuya propia.

Piscis. Fíjate de una vez por todas el objetivo que quieres alcanzar. Basta ya de dar vueltas alrededor de los sueños sin ponerte a trabajar para alcanzarlo. Sal de tu zona de confort, ese es el único camino.

