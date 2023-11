Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de noviembre de 2023

Aries. Intenta estar tranquilo aunque todo parezca ir en tu contra. No entiendes bien lo que está pasando, pero todo está tomando su lugar. Recuerda que la paz es precedida por el caos. No tengas miedo. Tú estás haciendo las cosas bien y eso a corto tiempo tendrá su recompensa.

Géminis. Debes tener mucho cuidado con la forma en la que estás dando a conocer tus descontentos e inconformidades. Sueles decir palabras hirientes que hacen que el resto se sienta incómodo. No entres en conflictos, solo di lo que esperas, pero de manera inteligente.

Leo. Hoy puede ser una gran oportunidad para expresarte de la manera más conveniente. Eso sí, debes controlar tu ego porque suele jugarte malas pasadas y, lejos de ayudarte, te aleja de la gente que te ama. El exceso de autoestima puede caer en orgullo y falta de conexión con la realidad.

Libra. Sientes mucha resistencia al cambio y te cuesta aceptar que las ideas de otros, seguramente diferentes a las tuyas, puedan tener asidero. Pero también corres el riesgo de romper todos los límites. Ten cuidado. Esos impulsos de locura te pueden llevar por caminos bastante peligrosos.

Sagitario. Este día viene cargado de sorpresas, iniciativas y retos por enfrentar. Te sentirás lleno de energía, pero debes mantenerte bajo control pues estás propenso a la ira. Surgen deseos de venganza. Salen a flote tus deseos más profundos, debes aprender a lidiar con la rabia.

Acuario. Has tenido el tiempo suficiente para replantearte cuáles son los sentimientos y relaciones que debes dejar atrás para empezar una etapa más positiva. Ahora sí, no hay espacio para resentimientos ni emociones negativas. Concéntrate en la visión que tienes de tu futuro inmediato.

Tauro. Todo confabula para que persigas tus sueños y trabajes por hacerlos realidad. Planifica todo para lo que resta del año y traza tu estrategia. Se dispara todo lo que tiene que ver con ganancias. Chequea tus saldos bancarios y que tu entusiasmo por algún emprendimiento no decaiga.

Cáncer. Te será fácil recibir las demostraciones de afecto de terceros, incluso de gente no muy allegada a ti. Se genera así un clima mucho más ameno, en el que brota la sinceridad y el amor. Disfrútalo plenamente. Por tu parte, tú debes demostrar también lo que sientes, eso redundará en abundancia.

Virgo. Hasta la llegada del fin de semana, encuentra la manera de relajarte y de ahuyentar toda sombra de melancolía. Problemas en el trabajo van a despertar tensiones, libérate de ellas. Descarga la energía negativa con la práctica de algún ejercicio que disfrutes, mejor al aire libre.

Escorpio. Aminora la marcha y deja fluir la energía que llevas dentro. Aprende a usar bien los tiempos, no te apresures en tomar decisiones que sabes que son determinantes en tu vida y que implican a terceros. Ejercita la paciencia, en estos momentos la necesitas más que nunca.

Capricornio. Este puede ser un gran día, siempre y cuando pongas de tu parte. Últimamente te dejas llevar por la mala onda de quienes te rodean. Está bien que seas empático, pero recuerda que si estás mal no servirás de mucho. Aumenta tu intuición, así que dale un lugar más protagónico.

Piscis. Se vienen algunas sorpresas, aunque estas pueden ser algo desagradables. Sale al descubierto un tema que no tenías contemplado, lo que te obliga a ser más cauto a la hora de decidir. En el amor, no te conformes solo con dar. Tú también mereces recibir amor y cuidados. No lo olvides.

