Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 5 de septiembre de 2025

La falta de motivación en el trabajo puede mejorar si cambias de actitud. Ábrete al universo

Consulta el horóscopo de hoy viernes 5 de septiembre de 2025 y descubre lo que los astros tienen preparado para ti en el amor, el trabajo, el dinero y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis reciben aquí sus predicciones para comenzar el día con claridad y energía positiva.

Aries

Mantén una actitud optimista, podrías encontrar el amor hoy. Sin darte cuenta podrías comprometerte en una inversión importante. Hay grandes posibilidades de que logres un ascenso laboral. Tu agenda estará muy llena, así que cuida tu energía.

Tauro

La persona que amas puede mostrarse irritable, busca el diálogo. Si inviertes en bolsa, mantente atento a los cambios del mercado. Evita discusiones en el trabajo. Alguien podría sugerirte cambios en tu alimentación.

Géminis

Procura mantener una comunicación abierta con tu pareja. Es buen momento para disfrutar de lo que has ahorrado. Si lideras un equipo, usa el diálogo para resolver tensiones. Tu salud se mantendrá en buen estado.

Estos son los mejores consejos para planear tu boda, según la astrología Leer más

Cáncer

Hay altas posibilidades de que vivas un encuentro amoroso. No dejes que la ambición nuble tu juicio. Llega dispuesto a exponer tus proyectos laborales. Usa tu fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.

Leo

Tu atractivo personal estará en su punto más alto. Si un amigo te pide ayuda económica, considera apoyarlo. La falta de motivación en el trabajo puede mejorar si cambias de actitud. Atiende cualquier molestia en tus articulaciones.

Virgo

Si terminaste una relación, podrías sentirte sensible. Un gasto importante puede afectar tu presupuesto. Tu esfuerzo laboral empieza a dar resultados. Cuida lo que comes y mantén orden en tu dieta.

Libra

Los momentos en familia te darán alegría. Podrías recibir beneficios de esfuerzos pasados. Acepta nuevas responsabilidades laborales, tienes la capacidad para asumirlas. Protege tus pulmones y evita el exceso de frío.

Horóscopo 5 de septiembre de 2025. Miguel Rodríguez//EXPRESO

Escorpio

Disfruta de momentos íntimos y especiales con tu pareja. Es un buen día para pagar deudas y organizar tus finanzas. Tu experiencia te dará la oportunidad de enseñar a otros en el trabajo. Evita cenas demasiado pesadas.

Sagitario

La complicidad con un familiar fortalecerá el vínculo. La suerte te acompaña en el dinero. Expresa tus ideas de manera clara en el trabajo. No ignores las señales de cansancio de tu cuerpo.

Capricornio

Tendrás una intensa vida social rodeado de amigos. Recibirás buenas noticias en el ámbito económico. Aprovecha para mostrar tus capacidades en el trabajo. No pospongas tu cita con el dentista.

Arcilla y cacao: La terapia ecuatoriana que une arte, ciencia y tradición Leer más

Acuario

Reflexiona antes de decidir sobre la persona que te interesa. Problemas externos podrían impactar tu economía. Maneja las situaciones laborales con diplomacia. Aumentará tu energía y vitalidad.

Piscis

Disfruta de espacios de descanso y tranquilidad, incluso en soledad. Controla los gastos para evitar complicaciones. Piensa en estrategias para crecer profesionalmente. Podrías estar en los primeros síntomas de un resfriado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!