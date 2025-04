Estos son los mejores consejos para planear tu boda, según la astrología

Aunque el amor pueda parecer un misterio, ¿podría estar escrito en las estrellas? La astrología no determina el destino de una relación, pero puede ser una herramienta útil para planear una boda con buena energía y armonía. Al observar los movimientos planetarios y las fases de la luna, es posible elegir fechas que favorezcan el ambiente que se desea para ese día especial.

¿Qué tan real el síndrome de abstinencia del azúcar? Una experta lo explica Leer más

Alice Bell, astróloga y escritora, comparte sus claves para organizar un evento perfecto, digno de una portada romántica. Autora del libro Confía en tu tiempo y conductora de un podcast, Bell combina su conocimiento astrológico con consejos prácticos para lograr una celebración inolvidable.

Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio: usar la astrología como una guía, pero dejando espacio a la vida para las sorpresas. No todo puede ni debe planearse, y los grandes momentos llegan cuando tienen que llegar. Por eso, aunque los astros pueden orientar, lo más importante es disfrutar ese momento único sin obsesionarse con encontrar la fecha ‘perfecta’.

Considerar la fase lunar

Uno de los primeros aspectos a considerar es la fase lunar. Casarse durante los días previos a la luna nueva suele ser un momento de baja energía, ideal para bodas tranquilas e íntimas. Sin embargo, la luna nueva también simboliza nuevos comienzos, por lo que representa un buen momento para iniciar la vida en pareja. Por otro lado, la luna llena es un periodo de emociones intensas y mayor dinamismo; una boda en esta fase tendrá un ambiente más festivo, social y lleno de emociones.

Atender la temporada zodiacal

También es importante tener en cuenta la temporada zodiacal. Las temporadas de signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) son momentos activos y extrovertidos, perfectos para celebraciones llenas de vida, alegría y donde los invitados puedan socializar con facilidad.

Las temporadas de signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) también favorecen los encuentros sociales, ya que son etapas en las que las personas se sienten más abiertas y comunicativas, ideales para bodas grandes.

Por el contrario, las temporadas de signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) invitan a la introspección y a las emociones profundas, siendo perfectas para ceremonias íntimas, emotivas y rodeadas de personas cercanas.

Finalmente, las temporadas de signos de tierra (Virgo, Capricornio y Tauro) son ideales para la organización y la logística, asegurando que todo salga según lo planeado, aunque pueden tener un tono más estructurado y menos espontáneo.

Cuidado con los retrógrados

Luna de Sangre en Virgo: cómo afectará el eclipse del 14 de marzo de 2025 a tu signo Leer más

Otro factor importante son los retrógrados planetarios. Un retrógrado ocurre cuando un planeta parece moverse hacia atrás desde la perspectiva de la Tierra. Durante un retrógrado de Mercurio, es común enfrentar retrasos, malentendidos y problemas logísticos, lo que puede complicar la organización del evento.

Venus retrógrado, siendo el planeta del amor y las relaciones, puede traer a la superficie asuntos no resueltos, recuerdos de relaciones pasadas o tensiones emocionales, lo cual no siempre es ideal para una boda. No obstante, si la fecha no puede cambiarse, también puede simbolizar la presencia de personas importantes del pasado que regresan para acompañarte.

Revisar las posiciones planetarias

También es importante considerar la posición de otros planetas que pueden aportar buena energía. Saturno, el planeta del compromiso y la estabilidad, es ideal porque atrae seriedad y solidez al vínculo. Júpiter, relacionado con la expansión y la alegría, otorga un tono optimista a la celebración.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!