Martes, horóscopo
Horóscopo 2 de octubre de 2025.Miguel Rodríguez//EXPRESO

Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 2 de octubre de 2025

Los roces con tu pareja comienzan a calmarse. Es momento de reclamar ese dinero que te deben.

Hay días en los que los astros parecen alinearse para darnos señales claras. Tal vez hoy despiertes con esa corazonada de que algo importante está por suceder. El horóscopo del jueves 2 de octubre de 2025 te invita a mirar hacia adentro, a prestar atención a tu entorno y a recordar que cada signo del zodiaco tiene una energía única que lo guía en el amor, el trabajo, la salud y el dinero. Descubre aquí cómo las estrellas marcarán tu jornada.

Aries

Hoy tienes la capacidad de conseguir lo que te propongas, especialmente con tus amigos. Evita los gastos innecesarios y concéntrate en iniciar esos proyectos laborales que tienes pendientes. Cuida tu alimentación para proteger tu hígado.

Tauro

La decisión que tomaste en tu relación fue la acertada. Es un buen momento para generar ingresos y sentir satisfacción en tu trabajo. Tu buen humor contagiará a quienes te rodean.

Géminis

El amor será un refugio que te brindará paz interior. Tu situación económica mejora y podrías negociar mejores condiciones laborales. La vitalidad está de tu lado, aprovéchala.

Cáncer

Los roces con tu pareja comienzan a calmarse. Es momento de reclamar ese dinero que te deben. En el trabajo, la cooperación será clave. Presta atención a pequeños problemas dentales.

Leo

Podrías reencontrarte con un antiguo amor. No corras riesgos en inversiones dudosas. Tus méritos profesionales empiezan a ser reconocidos. Vigila tu circulación sanguínea.

Horóscopo
Horóscopo 2 de octubre 2025.Miguel Rodríguez//EXPRESO

Virgo

Un encuentro inesperado con alguien de tu pasado te sorprenderá. Maneja con sensatez tus finanzas. En el trabajo nadie podrá frenar tu buena racha. Busca calma en la lectura para bajar el estrés.

Libra

Si estás soltero, hoy preferirás rodearte de amigos. Tus inversiones crecen en valor. El ambiente laboral se mantiene estable. Solo sentirás pequeñas molestias en las piernas.

Escorpio

Tus seres queridos destacarán tus virtudes. No es un buen día para solicitar préstamos. Tienes libertad para concretar proyectos laborales. Si te sientes nervioso, el deporte será tu mejor aliado.

Sagitario

Hoy aparecerá alguien que despertará emociones intensas en ti. Los resultados económicos serán positivos y lograrás cerrar acuerdos con éxito. La Luna te dará serenidad para tomar decisiones.

Capricornio

No es el momento para encuentros amorosos, pero sí para incrementar tus ingresos. En el trabajo surgirán novedades que impulsarán tu crecimiento. Gozarás de un equilibrio físico admirable.

Acuario

La conexión con tu pareja se fortalece. Procura gastar menos de lo que ganas. Se avecinan cambios importantes en lo profesional. Si padeces alergias, mantén a mano tu tratamiento.

Piscis

Sientes junto a tu pareja la necesidad de un cambio. Escucha los consejos financieros de los demás. Por fin logras el turno que deseabas en el trabajo. Corrige tu postura para evitar dolores de espalda.

