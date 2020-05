Hollywood y la ansiedad en sus estrellas

Ahora que la rutina del mundo se ha modificado y el futuro se ve algo difuso, es posible que para las personas que sufren de ansiedad sus síntomas se acentúen un poco. Las estrellas de Hollywood también sienten incertidumbre por los días que estamos viviendo. En el medio artístico se ha vuelto habitual que las celebridades hablen con mucha soltura y respeto de sus enfermedades mentales para crear conciencia y normalizarlo. Los ataques de pánico, las fobias, el TOC, la ansiedad social y el trastorno de estrés postraumático, todo bajo el paraguas de los trastornos de ansiedad, afectan a más de 40 millones de adultos estadounidenses que viven con la batalla interna todos los días. EXPRESIONES reunió la experiencia de cinco artistas que hablan abiertamente de su padecimiento.

Leonardo DiCaprio

❚❘ Leo es un gran actor y está siempre dispuesto a luchar por causas justas como el cuidado ambiental, pero en su vida las pequeñas cosas pueden desestabilizarlo. “Cosas realmente estúpidas, las cosas que no deberían ponerte ansioso en absoluto, hacen que me sienta así”, le dijo a Rolling Stone en 2010. “Es una locura cómo tu mente se convertirá en esta base de datos para hacerte sentir preocupado por cosas que son tan arbitrarias. Tengo una vida bien organizada, y he pensado mucho en las cosas que hago, y luego, mi estómago estará totalmente ansioso por algo ridículo”.

Kristen Bell

❚❘ La actriz de 38 años Kristen Bell se sinceró con la revista Time cuando le pidieron escribir un ensayo sobre su vida. Allí explicó que se “atormentó con una actitud negativa y la sensación de que estaba permanentemente a la sombra” durante todos sus años universitarios. Ella también agradeció a su madre, quien siempre le dijo que estaba bien buscar ayuda sin sentir vergüenza. Es por eso que Bell ha sido muy abierta con sus fanáticos sobre sus luchas contra la ansiedad y depresión. De hecho, compartió sinceramente sus principales mecanismos de afrontamiento en Instagram, que incluyen meditar, cocinar, cultivar un huerto, hablar con amigos y un terapeuta, además de hacer ejercicio.

Ariana Grande

❚❘ En mayo de 2017, un terrorista atacó el Manchester Arena en Inglaterra, donde estaba actuando Ariana Grande, y la cantante de 25 años admite que las cosas nunca han sido lo mismo para ella desde entonces. “Cuando llegué a casa de la gira, tuve mareos realmente salvajes, esta sensación de que no podía respirar. Siempre tuve ansiedad, pero nunca antes había sido física. Hubo un par de meses seguidos en los que me sentí viviendo al revés”. A pesar de que Grande acaba de hablar sobre su diagnóstico de ansiedad y trastorno de estrés postraumático, dice que ha estado en terapia durante 10 años.

Grant Gustin

❚❘ El actor conocido por su personaje de Flash comentó el pasado miércoles a la prensa estadounidense que está luchando contra la ansiedad y la depresión desde que era un niño. Actualmente tiene 30 años y en el podcast Inside of You explicó que lo padece desde los cinco años. “La ansiedad está siempre presente en mi vida, seguro”, precisó. Continuó diciendo que ha estado mejorando: “He recorrido un largo camino quitándome un poco de presión... Siempre he sido muy duro conmigo mismo y todavía lo soy, pero me presioné demasiado pronto”.

Adele

❚❘ La estrella británica tuvo varios ataques de ansiedad antes de dar conciertos, tanto que incluso consideró terminar sus giras definitivamente. “Tengo ataques de ansiedad y pánico constantemente en el escenario, siento que mi corazón va a explotar porque nunca siento que voy a hacerlo bien”, explicó la cantante de 31 años.