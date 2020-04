Kurt, su futuro tiene mucho de pasado

Si usted es un asiduo usuario de Spotify de seguro le ha saltado entre sus canciones favoritas una de Kurt. En la plataforma streaming ha tenido gran acogida y es parte de los editoriales musicales románticos con bastante regularidad. Esta notoriedad tiene, por llamarlo de alguna forma, una fórmula: letras sinceras, música sencilla y una historia personal detrás.

Con su disco En medio de este ruido ha llamado la atención de tres millones de oyentes mensuales, ubicándose entre los más populares de su género y llegando a colaborar con Luis Fonsi, Juanes y Tommy Torres. Kurt está ahora entre las estrellas, las mismas que admiró por más diez años, en su proceso como artista. Y aunque en su último sencillo, Vengo del futuro, sabe con exactitud lo que está por delante, eso no aplicó antes, para lo que sucedió en su carrera que hoy crece a pasos agigantados.

EXPRESIONES conversó con él vía telefónica mientras pasa sus días de cuarentena en Ciudad de México enfocándose en los detalles de su próxima producción que, por el momento, no tiene fecha de publicación. No adelantó nada del proyecto, solo que le ha puesto mucho empeño.

UNA NUEVA CORRIENTE DE CANTAUTORES

Llane: “con la cuarentena tengo más trabajo” Leer más

❚❘ El intérprete está seguro que en Iberoamérica está sucediendo algo con la canción. Hay una nueva ola de cantautores que traen una visión moderna de contar asuntos comunes. “Quizá en la música había la idea de que tenías que ser estrella, pero ahora se comparte más. Ya no lo vemos como que un proyecto no puede ser compartido, por eso hay tantas colaboraciones”. Así queda clara la facilidad con la que puede trabajar con Álex Ferreira o con Luis Fonsi.

SUS INICIOS

❚❘ Kurt Schmidt nació en Culiacán, Sinaloa, hace 29 años. Su inclinación por la música surgió a los 15, cuando escribió la primera canción para la chica que le gustaba. “Ni siquiera sé si era una canción aceptable”, dice entre risas al recordar la anécdota. “Así empezaron mis ganas de compartir lo que vivía. Además tuve muchos acercamientos a lo artístico. También tuve un grupo que hacía covers de artistas”, mencionó. Con más de 10 años de carrera, intentó todo. “No me siento un novato, pese a ser mi contrato discográfico. Tuve todas las etapas, cantaba en bares y todo. Disfruté cada escalón y viví ajustado”. Pero se ganó su lugar y por eso tiene cada vez más proximidad con las estrellas latinas.

VIENE DEL FUTURO

❚❘ Este último sencillo Vengo del futuro ya formaba parte de la primera edición de su disco, pero tras el éxito obtenido lo reversionó junto a Tommy Torres. Este se ha convertido en el nuevo himno de bodas, debido a que habla de un amor que asegura que la relación amorosa irá bien con los años. “Admito que he tenido mujeres muy especiales en mi vida que me han ayudado a escribir estas cosas a través de los sentimientos que me han provocado. Esta canción es muy real, pero no era una promesa, era un hecho. Pero todo cambia. Es una posibilidad de vida”.

Break The Silence, la serie documental de BTS confirma su estreno Leer más

QUIERE VOLVER A ECUADOR

❚❘ Tiene un lindo recuerdo de nuestro país. El año pasado estuvo casi una semana en Cuenca, donde tuvo un concierto a sala llena. Este es uno de los primeros países que visitó y espera regresar pronto para compartir sus últimos temas. “Ya quiero que escuchen algo nuevo, pero todo ha cambiado en estos días”. Kurt pide a todos esperar.