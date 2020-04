Break The Silence, la serie documental de BTS confirma su estreno

Los planes del mundo entero han cambiado. Casi toda la agenda de la industria del entretenimiento se pospuso o se canceló. BTS, el máximo grupo musical de Corea del Sur, no es la excepción pero eso no significa que se detengan en su ascenso a la fama global.

En el último año han sido un cohete a la luna, sin ninguna para y con cada vez más seguidores. Pero la gira que tenían planeada para 2020 ya no va más y dejaron tristes a sus millones de fanáticos.

No se si estoy feliz por el documental o estoy triste por la cancelación de la gira @BTS_twt#BREAK_THE_SILENCE pic.twitter.com/FCIfVfNl4m — Nathalia Mantilla He (@MantillaHe) April 28, 2020

Pero no todo son malas noticias, por eso han publicado el primer adelanto de lo que será su serie documental a la que denominaron Break the Silence. Esta producción de 7 episodios mostrará la parte más humana de su carrera artística. El proyecto fue filmado en el transcurso de su gira Love Yourself 2018 y su extensión posterior, Love Yourself: Speak Yourself.

El lanzamiento de la serie, que se emitirá a través de la aplicación WeVerse el 12 de mayo, incluye una mirada detrás de escena de algunas de las travesuras detrás de escena, cómo es actuar frente a miles de fanáticos todas las noches y las presiones de viajar y vivir la vida en el ojo público.