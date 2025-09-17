Expreso
HAMILTON DE HOLANDA
Hamilton De Holanda ESreconocido mundialmente por su mandolina de diez cuerdas y su enfoque revolucionario del choro brasileño.Cortesía

Hamilton de Holanda es nominado al Latin Grammy la víspera de su llegada a Quito

‘Live In NYC’ es la obra postulada a Mejor álbum de jazz latino. Será parte del repertorio del Ecuador Jazz

La noticia de la nominación se dio este miércoles, 17 de septiembre de 2025, mientras el músico brasileño Hamilton de Holanda se encuentra en Brasilia, ciudad en la que ha ofrecido dos conciertos a día seguido.

El mandolinista de la decena de cuerdas que revolucionó el choro de su país estará en el Ecuador Jazz este fin de semana, y es el primero en la lista de nominados a Mejor álbum de jazz latino (categoría 39) de los Latin Grammy 2025. Esto gracias a la obra ‘Live In NYC’, de Hamilton de Holanda Trío, de acuerdo con la Latin Recording Academy.

El equipo de Hamilton de Holanda prepara maletas para su visita a Quito, en el marco del festival que incluirá un concierto, junto a Paul Sanchez & Elif Sanchez, que llegan de Turquía, y la realización de un conversatorio.

La presentación será en el Teatro Nacional Sucre, el sábado 20 de septiembre, desde las 19:00. La mañana de ese día (11:00), Hamilton de Holanda, ofrecerá un diálogo para sus seguidores y músicos en la Universidad de los Hemisferios.

Las entradas al concierto, y a la edición XX del Ecuador Jazz, se pueden adquirir en tickets.teatrosucre.com

La gala de los Latin Grammy 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada.

Un referente de la música del mundo

Hace un mes, Hamilton de Holanda se presentó con músicos como Ellen Oléria, en la tercera edición del festival Jazz na Serra, curado por el célebre trombonista Joabe Reis, en el interior de São Paulo, en Santo Antônio do Pinhal.

El cartel reunió a "la nueva generación de la música instrumental brasileña, así como nombres consagrados que se presentarán por primera vez en la región”, decía Reis en una entrevista publicada por el diario Folha.

De Holanda había destacado como referente sonoro en la edición 32 del Premio Brasileño de Música. En el escenario del Theatro Municipal do Rio de Janeiro, en junio de 2025, compartió el podio de galardonados junto a Amaro Freitas, Carlos Malta, Hermeto Pascoal y Yamandu Costa.

“Nunca he pensado en ser un virtuoso”, declaró en una entrevista realizada por Heloísa Lisboa para la revista Rolling Stone. “Creo que la técnica no es la prioridad en la música; la música es lo primero, el sentimiento. La técnica sirve para realzarlo, para hacerlo sentir. Pero es cierto que cuanto más estudiamos, más técnica y más acertamos, más podemos lograr ese sentimiento” en un género nada fácil.

En el inicio de su edición 20, el domingo pasado, el Ecuador Jazz ya tuvo a una de las artistas premiadas con tres Grammy, la francoestadounidense Cécile McLorin Salvant en sus escenarios.

Hasta el 24 de septiembre pondrá en escena a La Dame Blanche (Cuba), Snarky Puppy (Estados Unidos) y Réma Diop (Senegal).

