Guaynaa: enciende todo lo que hace

Quizá el nombre de Guaynaa no le sea muy familiar, pero de lo que estamos seguros es que usted escuchó, o meneó las caderas, a ritmo de Rebota. El puertorriqueño conversó con EXPRESIONES desde su casa, con una gran sonrisa por recién haber estrenado su primer EP Be right back (BRB).

Su equipo estaba detrás de cámara. Aunque el intérprete derrocha carisma y una particular coquetería, se le nota la timidez y está siempre atento a las indicaciones de sus cercanos. Sabe que el éxito no está solo en sus versos rápidos.

Nos explica que la palabra ‘mamarre’ que se repite dos veces en ese primer tema no tiene ningún significado. “La canción seduce por sí sola”, asegura. Tanto así, que con solo escucharla, todo buen farrero sabe que va a empezar a ‘perrear’ por su vida y quizá le prenda fuego a la baldosa.

Y como ese, el artista puertorriqueño Guaynaa tiene un sinnúmero de éxitos: Rompe rodillas, Chicharrón y Buyaka, los cuales acumulan millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Disfruta cada pequeño triunfo que pueda tener en su carrera. En su perfil de Instagram publicó un extracto de un brindis junto a su familia por haber conseguido un disco de oro por su primer EP BRB. “Todos me hicieron el coro. Nos fuimos a dar una vuelta por ahí, para ver la belleza de nuestra isla, pero desde nuestro auto para no exponernos a lo que está sucediendo. Este disco de oro es el quinto de mi carrera y es como que le llevo un título profesional. En casa ya tengo tres, me faltan dos de colgar, Tra, tra, tra remix y ahora el de BRB. La primera placa que yo le di a mi papá la puso debajo del aire acondicionado y por poco me da un infarto (risas)”.

Rebota, la puerta al éxito

La vida musical de Guaynaa es una casualidad llena de sabor, ese que solo si naces en el Caribe puedes ofrecer. Estudiaba Ingeniería Química y trabajaba en el municipio de su localidad Guaynabo, de donde tomó su nombre.

Rebota, su primer gran éxito, fue muy cuestionado por tener la frase “ella tiene nalga y tetita”, pero no le importó ni al intérprete ni a su público que lo han apoyado desde que salió su canción en enero del 2019. Jan Carlos Santiago, su nombre de pila, antes de la fama, era un tipo normal de una localidad de clase media alta. Y lo fino no se le quita, por eso, como dicen las abuelas, “va bien vestidito” y no lleva el estilo del ‘flow’ lleno de bling bling.

Un símbolo sexual

En Ecuador, Guaynaa es sinónimo de fiesta y para cierto público también es considerado un símbolo sexual. Al preguntarle sobre qué sentía por esta apreciación solo logró sonrojarse. Esto fue lo que dijo luego de que se le pasó el rubor. “Pues mira... creo que debe ser una apreciación de las fanáticas y creo que significa que te aprecian. Yo creo que el baile del reguetón es lo que me ha convertido en un símbolo sexual. Yo me disfruto todo lo que hago, porque lo hago con pasión. Que bueno que me asocien con algo que tenga que ver con fiesta y si me ven como un ‘sex symbol’ quieres decir que bailo bien.

Lleno de colaboraciones

Mala Rodríguez lo elogió en la última entrevista que tuvo con EXPRESIONES. La artista española, quien acaba de presentar su disco Mala, tiene un tema con Guaynaa. “Es un tipo superamable y divertido. Viene del rap y fue lo que me gustó de él”. Pero no es la única que lo tiene como pieza clave para sacar éxitos. Uno de los más comentados es su colaboración con Mon Laferte, artista chilena que por primera vez sacó un reguetón como himno de protesta para darle apoyo a la lucha social de su país. El tema lo grabaron a la distancia, horas antes de que ella se presente en la última edición de los Latin Grammy en Las Vegas. Él estaba en su isla. Yandel, Farruko y Mariah son otros de los artistas que le han apostado por su flow.

Para ponerse a perrear

Su disco BRB lo definió como “un concepto urbano old school”. Guaynaa explica que Rebota lo caracterizó en sus siguientes temas. “El siguiente EP puede ir cambiando quizá a algo más alegre y hacer algo más festivo nuestro concepto. La espontaneidad es lo que nos define”. ¿Se podrá escuchar un reguetón romántico? Su respuesta es que tiene poesía urbana lista para sacar. “Tiene mucho rap y me tardé mucho en escribir. Pero también tengo otros temas, que vienen por ahí, que se están trabajando. Se espera que finalice todo lo nuevo en agosto”. Guaynaa también tiene su corazoncito y se dejó ver con el tema Imposible amor, junto al grupo de baladas pop mexicano Matisse.

Y ahora que las discotecas del mundo están cerradas y las fiestas son escasas, ¿qué pasará con su género? El intérprete es un ferviente creyente que nada de lo que nos alegra se acabará. “Yo te diría que el consumo de la música por Internet está volviendo a la normalidad, la gente sigue pidiendo reguetón y lo que pasa es que la música sigue, pero se escucha en otros lugares. Ahora más que nunca pondremos ese reguetón que nos alza los ánimos”.