Mala Rodríguez: "Ser malo es ser valiente"

Mala Rodríguez es una mujer que durante toda su carrera ha demostrado imponencia, talento y consciencia. Es fuerte y habla claro, por eso su rap ha cruzado fronteras.

Con 25 años de carrera, la española ha brindado temas impregnados de su visión sobre la participación femenina en la sociedad, la violencia de género e incluso sobre la identidad gitana en su país.

María Rodríguez Garrido es un nombre común, como su vida. Cuando está en el escenario se vuelve ‘mala’, un epíteto al que le ha dado la vuelta y le pone su propio significado. A sus 42 años la artista sabe lo que quiere decir y lo que quiere sentir, y aunque siempre está llena de palabras fuertes, de mensajes claros y de feminidad, ahora solo quiere bailar.

Mala se relaja pero porque cree que en la vida hay tiempo para todo y más ahora que todo está tan tenso en el mundo. Con su último disco, el que presenta en esta entrevista y al que tituló como su nombre, se deja llevar por el “buen rollismo” sin perder esencia.

La rapera tiene ganas de jugar y queda claro en su último sencillo, Like. ¿Se le une?

Mala solo de nombre

¿La gente la subestima por su nombre artístico?

Bueno, pues sí. Hay personas que no lo entienden. Ellos no captan por qué me llamo así. Yo creo que ahí está el juego. El mundo está muy loco y con mi mensaje solo traigo cambio. Yo hablo de libertad y es una puerta abierta para entender las cosas de otra manera, por eso me gusta mala.

Cuando era pequeña mi tía me decía ‘no seas mala’, como si fuera algo que hacía daño. Pero yo le he dado la vuelta. Yo creo que ser malo es ser valiente, es atreverse, no conformarse. Por eso creo que cada vez hay más mujeres malas.

Entre la pandemia y las ganas de volver

Mala Rodríguez tenía planeado visitar Guayaquil el pasado 26 de marzo. El Festival de la Otra la esperaba, pero 9 días antes las fronteras de España y Ecuador quedaron cerradas por la pandemia. Así vivió la experiencia.

“Teníamos preparado un show súper divertido. La verdad es que habíamos ensayado mucho para preparar todo este evento. Fue un paro muy grande. Yo recuerdo que estaba haciendo promoción y aún en España no había dicho nada de la gravedad del asunto… Imagínate cómo me sentí. Estábamos muy desubicados porque de un día para otro nos dijeron ‘es una gripe’ y al día siguiente ‘es una pandemia’. Fue una locura no podíamos creerlo”, detalló.

Mala ha sido cercana al sistema sanitario de su país por lo que está muy consciente de lo valioso de su aporte. “La verdad es que no conozco a nadie que haya pasado ninguna cosa mala en este tiempo. Yo he estado en mucho contacto con mi familia porque muchos de ellos trabajan en hospitales, entre ellos mi madre, y por suerte no les ha pasado nada. Ha fallecido mucha gente que trabajaba en hospitales y como puedes darte cuenta del riesgo. Sé que a muchos españoles les ha tocado escenas tristes”.

Mala reveló que sus ganas de volver se están materializando y en agosto ya podrá tener shows en vivo. “Tendremos espectáculos presenciales con público reducido. No va a cambiar nuestra propuesta porque lo que me importa es la energía con mis fans”.

Un sonido global

zx El rap y la música urbana española tienen elementos sonoros característicos, pero considera que es solo el acento lo que lo hace diferente. “Yo creo que hay un sonido global. Es muy complicado encontrar los rasgos de los artistas. A mí me parece que se ha impuesto y hay que mirar con lupa quién es porque a mí se me hace que hay mucha semejanza entre los grupos musicales entre un lugar y otro. Gracias a Internet tenemos influencias de todos lados”.

Sobre el disco

Mala, como todos los álbumes en su prolífica carrera, fue escrito por la propia Mala Rodríguez en colaboración con varios compositores. Producido por la cantante, el álbum cuenta con la participación de Lola Índigo, Cecilio G, Guaynaa, Big Freedia y Stylo G.

Mala es reconocida por mezclar los sentimientos del flamenco con ritmos urbanos, lo que la lleva a traspasar barreras musicales con su estilo único. Gracias a ello, se ha ganado un lugar como una de las voces más poderosas e influyentes del género urbano y una pionera audaz que ha abierto paso a las mujeres en la escena urbana latina.