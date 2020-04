J Balvin, Colores: ¿fríos o calientes?

Basta con abrir el buscador de Internet Google para al tipear J Balvin encontrar más de 82 millones de resultados en 55 segundos. Al ir investigando sale el reciente sencillo Rojo, su cuenta de Twitter, su página web y su perfil de Wikipedia. Toda la vida del artista está en unos cuantos pasos y el interés que despierta entre los internautas es evidente. Si usted no conoce a J Balvin probablemente no escucha nueva música desde 2010, cuando Sin compromiso ingresó a las listas de popularidad de la radio y se apoderó de las discotecas.

Más de 10 años han pasado y la carrera del colombiano está más que consolidada. Más de 55 millones de oyentes mensuales, colaboraciones con las más grandes estrellas internacionales como Beyoncé, Anitta, Daddy Yankee, Robin Thicke, Pharrell Williams, Black Eyed Peas, Ariana Grande y Justin Bieber. Y aunque todavía no ha ganado un Grammy -pero ha estado dos veces nominado- no lo necesita, él es el hombre que ha elevado al reguetón como producto de escala global.

J Balvin convirtió a Medellín en la capital de ese género, con ayuda de sus buenos amigos, los productores Sky y Mosty, y claramente sus coterráneos Maluma y Karol G. Pero es difícil hacer que el nombre sea sinónimo de lo que se hace, y él se ha encargado de hacer del “reguetón” la palabra que lo describa.

Sin embargo, siendo este un ritmo de fiesta, algarabía y quizá excesos, J Balvin ha hablado abiertamente de sus problemas de depresión y cómo los afrontó. Ha tenido tres recaídas, pero las ha ido superando con tratamiento. Su misión es hablar abiertamente de las enfermedades mentales para quitarles el estigma. Y Colores puede significar esta celebración de la vida. Balvin, como producto, ha sabido apropiarse del arte pop en su estética y ahora lo lleva a su sonido, con su disco más conceptual.

Este empieza con los colores primarios, que coincidencialmente son los de la bandera de Colombia. Para el morado, el verde, el rosa, el negro, el gris, el blanco y el conjunto de todos, el arcoíris. Fanáticos y críticos están divididos con lo conseguido por el ‘paisa’ en este CD. Quizá tener la vara tan alta puede jugar en contra y es difícil ser amado por todos. Pero a J Balvin no le importa. Ya le dedicó un disco a su “gente”, ahora quiso explorar sus colores internos. El ‘beat’ es intermedio. No es callejero. No es de pop. Explora de forma tranquila todos los aspectos del ritmo que lo define.

Ellos opinan

Mediante redes sociales EXPRESIONES rescató la opinión de los seguidores sobre el disco más ambicioso del medellinense. Con Colores pisa fuerte en la escena estadounidense, trabajando con el productor de videos Colin Tilley (Kendrick Lamar, Chris Brown y Nicki Minaj). José se reinventa y la gente habla así de su trabajo.

Este disco significa que todos los seres pasamos por múltiples colores a lo largo de nuestro día a día, unos días nos sentimos grises y otros nos sentimos rojos y amarillos. J Balvin le da una connotación específica, que arcoíris es un álbum para todos. No discrimina y lo puede gozar quien quiera. Juan Manuel Meza, Bogotá, Colombia

A mí me parece que solo han sido grandes producciones a nivel de presupuesto para los vídeos y contratando a Takashi Murakami para el arte del disco. Musicalmente es bueno. No me sorprendió, la verdad. Es monótono. Es como comer 10 pizzas del mismo sabor, es rico pero te da la misma sensación. Creo que el concepto de colores quedó en algo meramente decorativo, no le veo ligado a las canciones. El significado de los colores y la relación con las canciones se siente rebuscado. Nicolás Cevallos, Barcelona, España

Me parece que la conjunción entre el artista plástico Takashi Murakami y J Balvin para darle una idea creativa a la imagen del álbum fue muy bueno, sobre todo viniendo de un artista de la cultura pop como Murakami; y J Balvin como uno de los mayores exponentes del género urbano hoy en día. El colombiano siempre ha tenido al menos la intención de in novar siempre en todo. Tiene sonidos frescos, y la colaboración de su gente de siempre Sky y Mosty. Para mí es su mejor disco. Julio Prado, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Lo que hace destacar a J Balvin es su legitimidad mediática, estando en los mejores festivales como Coachella, en las semanas de la moda internacionales, y dándole el toque más internacional para un artista urbano. Sin embargo, ‘Colores’ es el trabajo que menos me gusta. Me parece pretencioso, y el uso de los colores como hilo conductor. Las canciones son malas. Ninguna se te queda pegada ni tan divertida. A mí me gusta mucho lo que hace J Balvin, pero siento que el significado que le pone a los nombres no tienen una real relación Santiago Alcalá, Guadalajara, México

J Balvin contó que grabó 50 canciones, luego depuró hasta tener 10. Se juntó con sus productores y colegas e hicieron un consenso para definir qué color sería cada canción. Esto quiere decir que todas las canciones pudieron haber sido cualquiera, esto no me agrada tanto. Preferiría que haya definido de entrada cada tema. El resultado final es un disco plano sin altibajos Rodolfo Peralta, Guayaquil, Ecuador

Más sobre colores

❚❘ El disco se estrenó el 19 marzo a nivel mundial. Cuenta con la colaboración artística en lo visual del creativo japonés Takashi Murakami, quien creó 10 obras de artes individuales, que están representadas en flores.

❚❘ Las plataformas digitales son un gran aliado. Además de que cada tema

tendrá su propio videoclip, cuenta con su propio podcast y una playlist explicativa de su propio CD. Él divide al álbum en felicidad, olas, calma, vida y amor.

❚❘ Tiene su propio videojuego sobre esta producción musical. Está disponible a través de este enlace: https://umusic.digital/balvincolores/

La imagen internacional

❚❘ Está consagrado. J Balvin abandonó los barrios bajos y ahora conquista todos los niveles y clases sociales, y todos los continentes. Así lo reafirma una sola foto: ser la portada de Vogue Colombia junto con las modelos latinas más aclamadas Joan Smalls. Él siente que no ha hecho casi nada y que cada disco es como reiniciar su carrera, pero lo cierto es que está a años luz de su imagen de un veinteañero colombiano.

En su estilo cree que refleja exactamente a su música, ahora es una explosión de color. Y también son las marcas que lo visten. J Balvin es el embajador mundial de Guess hoy por hoy, incluso con su propia línea. La clave del estilo del parcero es la comodidad sin renunciar al lujo, lleva al máximo nivel el ‘street style’.

Para la diseñadora de moda María Liste, especializada en periodismo por la revista Vogue, el colombiano ha evolucionado con la década actual. “Su estilo ahora tiene mucho color y puede asociarse también con la reinvindicación de ciertos sectores sociales y el no prejuicio, sea cual fuese”. Louis Vuitton, Off-white, Nike, Adidas, Chanel y Gucci son algunas de las marcas que han vestido al reguetonero.