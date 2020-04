Tainy: "Me falta un nivel más"

Tiene 30 años y desde los 16 los superéxitos del reguetón han pasado por sus manos. Quizá el nombre de Tainy le suena, porque sus canciones favoritas lo anuncian como uno de sus creadores. Pero, ¿qué hay detrás del genio de la producción? Marcos Efraín Masís nació en Puerto Rico y desde muy joven se involucró en la música urbana. Sus ‘padrinos’ son el dúo de productores Luny Tunes, quienes le dieron la oportunidad de colaborar en discos que hoy son íconos del género, como Más Flow: Los Benjamins , a la edad de 18 años. El éxito y el denbow siempre han estado entre sus manos. Pero ahora en 2020 se ha decidido a probar suerte y dar rienda suelta a su gusto musical con un álbum ‘de autor’ al que ha denominado NEON 16 TAPE: THE KIDS THAT GREW UP ON REGGAETON, así, escrito en mayúsculas. Considera que este disco muestra el sonido que les gusta y buscan los ‘pelados’ que crecieron con reguetón. EXPRESIONES conversó con el productor, que recorrió brevemente su historia con nuestras preguntas.

J Balvin, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra: unidos por el reguetón y para siempre Leer más

❚❘PARA LA NUEVA GENERACIÓN

Este disco, en sonido y en concepto, es sinónimo de globalización. Música brasileña, reguetón puro, rap, hiphop y música electrónica tienen su toque especial durante las canciones, que son las referencias de artistas de muchos países como C. Tangana de España, Lauren Jauregui de Estados Unidos, Cazzu de Argentina y Sean Paul de Jamaica. “Los artistas con los que trabajé en esta ocasión fueron la mayor inspiración para hacer los temas, porque uno se deja llevar de su personalidad, por eso suena fresco y actual. Son la nueva generación. Es una colección de creativos”, describió Tainy.

SIEMPRE CON LOS GRANDES

❚❘ No hay canción que usted haya bailado y no haya pasado por las manos de Tainy. Entre sus últimos trabajos están Callaíta y Safaera, de Bad Bunny; To my love (remix), de Bomba Stereo; Noche de entierro, con Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Zion. Con J Balvin tiene una muy particular cercanía también. Presentan juntos el hit I can’t get enough , junto a Selena Gomez. Con el colombiano crearon su aclamado disco Vibras (2018).

ANTOLOGÍA

¿Qué le llevó a estar con los grandes tan pronto?

Es una combinación de talento y perseverancia. Dedicarle tiempo a lo que te apasiona no se compara con nada. A los 16 yo solo quería hacer música. Yo duraba días sin dormir, tenía ganas de sonar como mis ídolos. Quizá tuve suerte de conocer a la gente que estaba ya en la música, pero demostré que tenía algo, que podía trabajar con ellos. Estoy muy agradecido por la oportunidad y formar parte de su compañía.

Bad Bunny ¿por qué hace lo que le da la gana? Leer más

¿Cómo le trataban sus amigos de su edad al saber que trabajaba con las estrellas desde los 16 años?

Para nosotros era un sueño hecho realidad, y aunque no eran ellos quienes estaban trabajando, lo sentían como un logro propio. Su amigo trabajaba con Wisin y Yandel, era emocionante. Fue algo superespecial y al sol de hoy yo me siento supercercano a mis amigos de aquel entonces. Siempre que nos sentamos a hablar recordamos esa etapa. Este EP NEON 16 TAPE: THE KIDS THAT GREW UP ON REGGAETON es su primer disco ‘de autor’.

¿Lo considera su graduación como productor?

Yo diría que es el comienzo. No es mi graduación. Me falta un nivel más para estar en el lugar que quiero. Se viene pronto un proyecto más sólido, y con todos los artistas que quiero trabajar. Tampoco quiero enfocarme en un solo concepto, como es este disco de la generación nueva. Estoy agradecido con todos los que me han dado la oportunidad de trabajar en conjunto.