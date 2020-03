J Balvin, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra: unidos por el reguetón y para siempre

A ellos los une más que su popularidad en la industria de la música y los colores de su bandera. J Balvin, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra comparten unos ‘padres felices’ (nombre del grupo que tienen en Whatsapp) que celebran y aplauden en conjunto el éxito que cosechan sus hijos día tras día.

Medellín, la cuna del reguetón, los vio nacer y es ahí donde su familia permanece y los espera cada vez que regresan de una gira. Un programa de televisión estadounidense juntó en esa ciudad a sus padres, José Álvaro Osorio y Alba Mery Balvin (J Balvin), Luis Londoño y Marlli Arias (Maluma), Juan Guillermo Giraldo y Marta Navarro (Karol G) y a Aníbal Obando y María Adelaida Giraldo (Yatra).

Ninguno de los artistas sabía de este encuentro. Se juntaron en la casa del padre de Maluma a la hora del almuerzo y disfrutaron de una típica bandeja paisa. Una de las primeras intimidades que revelaron fue que, cada vez que vuelven a casa, rompen la dieta sin remordimiento alguno.

Los seis adultos se habían saludado y cruzado una que otra vez en premios, pero nada más cercano. Ver transitar a sus hijos por situaciones similares ayudó a que ese encuentro fluyera. Para todos, el género urbano era algo desconocido hasta que los jóvenes lo empezaron a cantar. Coincidieron en que decidieron apoyarlos sin prejuicios y, tal vez, fue ese el pilar más importante que los impulsó a llegar donde están hoy.

¿Qué significa tusa, el término que Karol G puso de moda? Leer más

Estas estrellas gozan de mucho amor no solo por parte de sus fans. Dos de ellos tienen relaciones mediáticas que han sabido sobrellevar... y en privado. “Es una niña muy querida y de casa. Fue una oportunidad muy linda para Sebitas porque no había tenido nunca una relación”, comentaron Aníbal y María Adelaida sobre el noviazgo que mantiene el intérprete de 'Traicionera' con la argentina Tini.

Por otro lado, y ante tantas especulaciones y críticas que hay sobre el novio de su hija Karol G, Juan Guillermo, aseguró: “Anuel es un hombre muy especial y amoroso. Lo que ven en las redes, de pronto, es un escudo”.

La preocupación, el orgullo y el amor incondicional que sienten por estos denominados ‘ídolos para el público’ se percibieron a lo largo de la conversación. Puede que se haya descubierto el secreto de la aceptación y la fama de la que gozan a nivel mundial: el legado de unos padres humildes, soñadores y centrados, como ellos.

Karol G, el rostro de su madre, el talento de su padre

Físicamente, dicen que Karol G se parece a su madre, pero el talento y el carisma lo heredó de Papá G, como se lo conoce a Juan Guillermo en las redes y en el medio artístico.

“Al principio, yo era de las que leía las críticas hacia Carito. Lloraba debajo de la cobija y decía ‘yo no lo puedo creer, no lo puedo creer’, me estaba enfermando. Entonces me puse en la posición de Aníbal (papá de Yatra) de no leer nada. Sigo teniendo mis redes sociales, pero a palabras necias, oídos sordos, como buenos paisas que somos”, confesó Marta Navarro, refiriéndose a su famosa hija.

Sebastián Yatra, el benjamín

“A veces, a mí me ha tocado dormir a Sebastián, como si fuera un niño chiquito. Me coge la mano, me abraza y nos dormimos juntos. De verdad necesitan ese cariño. La mamá anda más con él, es necesario que sienta y le transmita esa compañía”, confesó Aníbal Obando.

Así quedó al descubierto que Sebastián Yatra es el típico benjamín. Es el menor de tres hermanos y todos, desde el principio, apoyaron su sueño. Cada vez que tiene la oportunidad, el reguetonero agradece públicamente el amor de sus padres. Están presentes en los momentos más importantes de su carrera, como lo fue la presentación en Viña del Mar 2019.

Maluma, el dolor del divorcio de sus padres ya sanó

En el documental 'Lo que era, lo que soy, lo que seré', Maluma reveló que el divorcio de sus padres -cuando era un niño- fue una de las situaciones que más le ha afectado. Hoy, las diferencias han sanado y se mantienen muy unidos.

En esta fotografía están sus padres y su hermana mayor, Manuela. Es del año pasado. Instagram

“Hay mucha soledad y angustia, mucha. Juan Luis es muy ‘teso’, muchas veces me ha llamado después de un concierto y se ha puesto a llorar diciendo: ‘Mami, ¿qué es esto?, vengo de estar con mucha gente y ahora esta soledad en esta habitación, no quiero más, qué pereza’. Para tranquilizarlo, le paso a la hermana y también habla con el papá. Esa parte es muy dura”., dice Marlli Arias dejando al descubierto el lado más sensible del ganador del Grammy Latino, .

J Balvin no es como se pinta

Esta es una de las pocas fotos en las que el J Balvin aparece con su familia. Archivo

El cantante resguarda mucho su vida sentimental y familiar. Sus papás prefieren mantenerse al margen. La última fotografía que se encontró de los cuatro Osorio juntos, con su otra hija Carolina, muy conocida en el mundo de la moda, fue hace bastante tiempo atrás.

Alba Mery Balvin, su mamá, dice de él: “Pasar de ser ídolo a villano en este campo es de lo más sencillo. Hoy lo aman y lo quieren, mañana se equivoca y es el peor. Mi hijo sufre del síndrome de boca descosida, todo lo cuenta. Entonces, por un lado es bueno que sea así porque la gente lo ve como es, humano, cercano. Hay que concienciar el hecho de que a un cantante no se lo puede idealizar. Por otro lado, el tema de la depresión que sufrió se lo ha manejado con mucha claridad y naturalidad. Para nosotros, nuestro Josesito es un multiplicador de luz”. Esta podría ser la descripción de un J Balvin que pocos conocen.