¿Qué significa tusa, el término que Karol G puso de moda?

"¿Qué tal si hoy escuchamos todos Tusa?", escribió el miércoles Karol G en su cuenta oficial de Twitter, una invitación que extendió a sus seguidores para celebrar que la canción que interpreta junto a Nicki Minaj alcanzó los 500 millones de reproducciones en YouTube.

500 Millones de reproducciónes !??? GRACIAS, GRACIAS !! 💜💜💜✨✨✨✨✨ Que tal si hoy escuchamos todos Tusa??? VAMOS POR EL #1 GLOBAL !!! — KAROL G (@karolg) February 12, 2020

Y es que se ha convertido en un fenómeno viral —como ya contamos en este artículo— pero aún hay muchos que se preguntan qué significa este término que da nombre al éxito y que también es parte de su letra: "Hoy salió con su amiga disque pa matar la tusa".

El tema de la cantante colombiana, lanzado en noviembre pasado, ha puesto hasta a la Real Academia Española (RAE) a explicar el significado de la palabra, que es parte de la jerga colombiana y que consta en el Diccionario de americanismos.

"Tusa se emplea con el significado de ‘tristeza o despecho, causados por un fracaso o desengaño amoroso", se lee en parte del tuit publicado en la cuenta de Twitter de la RAE, el 28 de enero de 2020.

#Actualidad | tusa



En el «Diccionario de americanismos», se puede ver que en el habla popular de Colombia, «tusa» se emplea con el significado de ‘tristeza o despecho, causados por un fracaso o desengaño amoroso’:



Consúltelo: https://t.co/yOEjrZasEq. pic.twitter.com/cDiPZAc7XD — RAE (@RAEinforma) January 28, 2020

En una entrevista con Genius, sitio especializado en letras musicales, la misma Carolina Giraldo Navarro —nombre real de la artista— compartió la definición: "Tusa para nosotros los colombianos es una decepción amorosa; si alguien me hizo algo malo, si una persona que me gustaba me hizo algo malo, yo tengo una tusa por esa persona".

"Cuando he tenido la tusa por alguien me he dicho: 'No me voy a dejar morir. Voy a despertar, a arreglarme y a hacer ejercicio para que, cuando esa persona que me ha hecho sufrir me vea, se arrepienta'", agregó.

ASÍ NACIÓ EL ÉXITO

En julio del año pasado, Niki Minaj empezó a seguirla en Instagram. Fue entonces cuando la colombiana, quien ya había intentado concretar colaboraciones con otros artistas, se animó a proponerle que cantaran juntas por medio de esa red social, en la que intercambiaron algunos posibles temas.

Sin embargo, el proyecto quedó en stand-by hasta septiembre, mes en que Minaj informó acerca de su retiro. Este anuncio motivó a Karol G a registrar su archivo hasta dar con Tusa, una canción que inicialmente no le gustaba y que el miércoles alcanzó 500 millones de reproducciones en YouTube, tres meses después de su lanzamiento.

Para Karol G, este sencillo fue su primer paso hacia el público que consume música urbana en inglés, apunta EFE. "Yo siempre quise trabajar con una mujer del mercado anglo, que representara muy fuerte a la mujer, que tuviera criterio y personalidad", dijo a esa agencia en noviembre pasado.