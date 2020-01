Tusa-manía, el enorme éxito de Karol G

Con casi 350 millones de reproducciones en YouTube, la canción de Karol G, Tusa, ha trepado por todas las listas musicales y se han convertido en el primer tema viral y ultrafamoso del año. Aunque en realidad es un lanzamiento del último trimestre de 2019, no es hasta ahora que se ha propagado por toda Internet.

La canción compuesta por la colombiana junto a Nicky Minaj y Keytin es un reguetón que habla del despecho y cómo una mujer se repone de la tristeza tras el amor perdido. Minaj le pone énfasis con su rap en inglés.

El tema ha proyectado a Karol G al mercado anglosajón, y la llevó a participar, incluso, en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Para la disquera Universal Music es uno de los temas más importantes de la carrera de la artista y, por el momento, no hay planes de un remix. “Tiene a dos figuras muy importantes del género urbano, por lo pronto no habrá un relanzamiento”, explicó una representante en Ecuador.

El 'efecto Tusa', el viral de enero Leer más

Entre los récords se encuentran haber llegado al Hot Latin Songs de Billboard, siendo el primer dúo de mujeres en el número uno de esa lista. Además Karol es la primera latina en tener más de 300 millones de streams con una canción en Spotify.

La cantante sigue compartiendo la emoción de los triunfos que le ha dado el sencillo, y en su cuenta de Instagram subió una conversación con su papá sobre el trabajo realizado en estos años. “Me siento tan feliz y agradecida con Dios. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que de verdad tenemos algo gigantesco en manos”, se lee en el texto que le dedica a su papá. Además aseguró a sus fanáticos que ella siempre celebraría cada buen momento de su carrera.

Ellos opinan

Tusa ha inspirado opiniones en YouTube, memes, tributos virales, covers de todo tipo y adaptaciones del vídeo por parte de fans. La canción tiene sus detractores y quienes admiran la forma de hablar de algo tan común.