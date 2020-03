Bad Bunny ¿por qué hace lo que le da la gana?

Yo hago lo que me da la gana, no es la frase de un niño rebelde, en Bad Bunny suena más a un hombre que aprendió a ser él mismo.

YHLQMDLG es el nombre de su último disco publicado el 27 de febrero y que ha causado un gran impacto en el género urbano. Y es que el estilo, letras y melodías no son del todo ‘estrictas’ o frecuentes en el género que lleva por bandera, el trap.

J Balvin sigue viendo la música de colores Leer más

La crítica lo ha elogiado por innovador y sus fanáticos lo alaban como a un santo, por eso en Twitter su usuario es @SanBenito.

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, es un joven de 26 años, hogareño y de familia humilde. Cuando debutó en 2015 jamás pensó que su fama llegaría tan pronto. Desde su primer gran éxito Diles, una canción explícita y de despecho, el lenguaje cotidiano y de eventos comunes en las relaciones interpersonales es el ingrediente habitual en sus temas.

El conejo malo tiene una bendición, haber logrado lo que nadie tan rápido. En menos de 5 años está a la altura de Daddy Yankee, Wisin y Yandel y de J Balvin, todos superestrellas del reguetón con más de 10 años de trabajo y calle. Con este último colaboró en un disco especial Oasis (2019), un preámbulo para ambos vocalistas antes de sacar sus producciones en 2020.

Ambos se reinventaron y van liderando la industria. Pero Bad Bunny ha logrado la viralización como ningún otro trapero. Basta con abrir TikTok, la red social y musical de moda, para ver millones de videos bailando un extracto de Safaera, uno de sus temas emblemas y -quizá más extraños- de YHLQMDLG. “Aquí llegó tu tiburón” es la estrofa inicial de este mix de estilos que parece ser la canción de la temporada.

Su imagen, propuesta social y comunicación visual son otras características a destacar de Benito, que por ahora tiene la corona de la popularidad.

Es solo ropa

Bad Bunny sabe que la ropa comunica lo que eres y lo que piensas. A él no le importa si es un pantalón o una falda si es lo que necesita para su look. Pero también está consciente que su mensaje llegue a donde debe. En su debut en el programa The tonight show, donde promocionó su última producción, se mostró con chaqueta rosa, una falda negra y una camiseta que decía: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”, como denuncia a un homicidio a una mujer transexual en su país. Para Bad Bunny, la ropa no tiene género y a medios especializados como Vogue ha expresado que empezará a usar más vestidos, faldas y pedrería. Las uñas largas y con diseños es otra de sus características estéticas.

Su cercanía con Ecuador

Ivette Moncada, de Guayaquil, es la presidenta del club de fans en Ecuador, grupo que desde diciembre del 2015 apoya al artista puertorriqueño. En redes sociales son una página de apoyo y difusión del trabajo de Benito.

La cuenta @Badbunny_Ecuador tiene más de 15 mil seguidores en Instagram y es la principal vitrina para sus seguidores del país, y el mejor medio para mantener contacto con Bad Bunny. Ivette explica que Bad Bunny es admirado por ella y sus integrantes porque es un artista que empezó desde abajo y que ha sido su talento el que lo ha llevado a la fama. “Benito ha sufrido demasiado. Su entorno familiar ha sido difícil y todas esas circunstancias lo han hecho crecer como artista y como persona”, expresó.

El disco YHLQMDLG, de Bad Bunny, rompe récords Leer más

Ivette reconoce que el cambio que ha hecho Benito en su música es el proceso de encontrarse como artista. “Al principio llamaba la atención lo explícito de sus letras y eso hacía que tuviera demasiados detractores. Él ahora se proyecta más sereno. Ha dicho en entrevistas que lo que dice en sus canciones no es un cambio por asuntos de feminismo, es más porque se dio cuenta que quiere hablar más de amor así mismo, pero a su estilo. Su concepto artístico cambiará aún más”.

Me gusta el ingenio y las referencias que ha puesto en sus letras, desde que empezó, me gusta la sonoridad de su voz, eso fue lo primero que me llamó la atención. Yo siento que lo que saca musicalmente es muy honesto y se nota porque siempre sorprende, porque es disrruptivo en comparación a otros del género. Su estilo proviene de su propia estética, por ejemplo las uñas. Creo que está en camino a ser un ícono Nicolás Cevallos, 23 años.