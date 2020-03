El disco YHLQMDLG, de Bad Bunny, rompe récords

Cuando se trata de triunfos, el nombre de Bad Bunny debe estar presente. El trapero nacido en Puerto Rico, que este martes 10 de marzo llega a los 26 años, ha hecho de su disco 'YHLQMDLG" (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), todo un hito. En las listas de éxitos de Billboard, es el álbum en español de mayor ventas en una semana.

Ese no es el único logro. A ese se suman otros dos récords: el del álbum latino de más streaming en una semana y la mayor cantidad de discos vendidos en la semana de su estreno, desde que Billboard comenzó a rastrear la venta de álbumes en las plataformas musicales en diciembre de 2014.

Una información de este tipo no podía quedarse estancada. El artista boricua no solo la posteó en sus redes, sino que dio números: fueron 179.000 unidades en Estados Unidos desde su estreno el 29 de febrero, al 5 marzo, lo que lo ubicó en el segundo puesto de los 200 álbumes más vendidos -detrás de 'My turn', de Lil Baby's-, según información suministrada a Billboard por la consultora Nielsen Music/MRC Data.

De esas 179.000 unidades, 142.000 corresponden a álbumes vendidos por plataformas musicales, lo que corresponde a 201,4 millones de escuchas en plataformas como Spotify y Apple Music.

De esa manera, Bad Bunny destronó al legendario guitarrista Santana y su disco 'Africa speaks' que, en su primera semana de lanzamiento en 2019, logró vender 57.000 unidades.

En la categoría de Top Latin Albums, 'YHLQMDLG' debutó número uno, y le dio a Bad Bunny su tercer disco en estrenar en el tope de esta lista, después de 'X 100PRE' y 'Oasis'.

Antes de 'YHLQMDLG', los discos en español con más ventas entre los primeros 200 de Billboard fueron 'Amar es combatir', del grupo mexicano Maná (9 de septiembre de 2006) y 'Fijación Oral: Vol. 1', de Shakira (25 de 2005), que llegaron al cuarto puesto.

El disco 'Ancora', del grupo Il Divo, debutó número uno el 11 de febrero de 2006, pero de las diez canciones que aparecen en el álbum, solo siete son interpretadas en español.

En esta lista también puede incluirse 'Dreaming of You' (Soñando contigo), de la fallecida Selena (5 de agosto de 1995), pero tiene seis canciones en inglés, cinco en español y dos entre ambos idiomas.

Como explica Efe, el ránking Billboard 200 ubica semanalmente los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos, basado en consumo multimétrico, que se mide en unidades equivalentes a álbumes. Y en esta ocasión, la ruleta se inclinó hacia Bad Bunny.