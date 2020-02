Billie Eilish: "Mi personalidad se basa en mi ropa"

De Billie Eilish ya se puede decir que es la voz de su generación. Pero más allá de sus logros musicales, hay una estética con mucha intención, que también remarca su identidad sobre las otras artistas.

El particular estilo de esta cantante de 18 años sorprendió a todo el mundo durante la pasada temporada de premios, desde los Grammy hasta el Óscar. Todo lo lleva a la exageración: ella es un personaje con estilos totalmente maximizados, que eliminan todo rastro de su silueta para crear la ilusión de alguien más grande y corpulento. Es como una armadura de gran lujo, puesto que las mejores marcas la están vistiendo. Billie es exageración y extravagancia.

En algunas entrevistas ha explicado que no le gusta mostrar su cuerpo porque no quiere proyectarse como alguien sensual. Además las opiniones sobre su imagen le afectan. Por eso decidió dejar de poner asunto sobre lo que dicen de ella en las redes sociales. “Paré hace días de prestarles atención. Literalmente hace una semana. Dejé por completo de leer los comentarios, porque estaban arruinando mi vida. Una vez más”, confesó la cantante.

También ama el misterio. “Quiero capas y capas y capas. Quiero ser misteriosa”, dijo a Vogue Australia. “No sabes lo que hay debajo, no sabes lo que hay encima”. Y aunque su forma de vestir sea algo extraña, hay mucho que saber sobre el glamour que proyecta cada vez que va a un evento público.

Quiere reafirmar su identidad

Sea de Burberry, Dolce & Gabbana o de un artista emergente de Nueva York, su ropa siempre tiene sus condiciones y remarca lo que ella quiere expresar. “Es toda mi identidad. Toda mi personalidad se basa en mi ropa y lo que llevo puesto ese día. A veces tendré una personalidad diferente para un atuendo diferente. Si llevo puesto algo con lo que no me siento cómoda, me convertiré en una persona totalmente diferente”

Sus elecciones de vestimenta poco convencionales la han convertido en la antítesis de la clásica reina del pop, aunque en contrapunto es la estrella musical femenina más buscada en Google de 2019... siendo así la ‘pop star’ del momento. Así es Billie Eilish.

Claves para entenderla

1. No tiene miedo de caminar por la alfombra roja con un monograma Gucci de pies a cabeza o con una máscara Louis Vuitton.

2. Su ropa siempre tiene que ser holgada.

3. Tiene sus propias reglas de estilo y sorprende a las grandes casas de diseño.

4. Los logos grandes y los estampados muy visibles pueden ser sus características. Los colores vibrantes y en tonos pastel también.

5. Ama el color verde.