Feid, borracho de talento

“Hola, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien o qué? Yo acá en retoque de queda, guardado por todo esto del coronavirus, pero bueno”, fue la frase con la que se inició el contacto telefónico desde Miami con el artista colombiano Feid. Cantante, compositor y productor, es la mente maestra detrás de superéxitos de Sebastián Yatra, Reykon, J Balvin y CNCO. Quizá su nombre no le sea del todo familiar, pero de seguro bailó Ginza, de J Balvin, hasta el cansancio... Sin embargo, esa etapa de creador para otros intérpretes ha pasado a un segundo plano y el ‘parcero’ ahora quiere ponerle toda “la mente” a su trabajo unitario. Así nos trae Borraxxa , junto a Manuel Turizo. El tema se caracteriza por tener sonidos frescos para disfrutar en una fiesta y bailar de principio a fin. En él, Feid le canta a esa mujer pasada de copas que dice lo que realmente siente. De ahí surge el nombre de este nuevo sencillo.

¿Cómo encuentra la balanza para estar entre lo mainstream y lo underground con sus temas?

Justo así es como quiero estar. Todos los que conocen mi historia y carrera saben que siempre trato de no ser ni tan comercial ni tan de calle o alternativo. Tengo un gusto muy definido. Sé lo que quiero y no me importa lo que esté sonando en radios y solo hago lo que mi corazón me dice. Y, ¿sabes?, cuando más me he conectado conmigo mismo es cuando se produce la magia en las canciones.

¿Es complicado no dejarse llevar por la industria?

Yo digo que no. Lo complicado es que el público se demora un poco más en entender lo que haces. En la industria uno está forzado a conseguir resultados inmediatos, pero al final del día yo no tengo afán de nada. Yo estoy haciendo música y siendo feliz. Ahora los que me escuchan digieren más fácil lo que hago con mis temas.

¿Cuál es el secreto entonces para que tenga cada vez más adeptos?

Las colaboraciones ayudan muchísimo, pero creo que es algo de crecer. Me he pulido mucho como artista y compositor. Solamente hago mi música y me comprometo en lo que estoy escribiendo. Ha sido un proceso de evolución muy chévere.

Con bandeja paisa, todos cantan reguetón

La ciudad tiene de 4 millones de habitantes y en los últimos diez años se ha convertido en una nueva capital latina: la del reguetón.

Los mejores artistas actuales crecieron en las calles de Medellín y Feid sabe que tiene algo particular. El propio Nicky Jam, uno de los veteranos de este estilo, dice: “El reguetón ahora es del mundo entero, pero tiene uno de sus hogares en Medellín”.

Por eso no podíamos evitar la pregunta de qué la convirtió en la capital, desplazando a Puerto Rico como epicentro de este fenómeno musical urbano. Feid cree que hay una camada de personas que crecieron y se vieron influenciados por ese género. ”Cuando empezaron sus carreras, se dieron cuenta de que lo urbano era lo que más habían consumido. Por eso tenemos esas superestrellas que están rompiendo ahora (J Balvin, Maluma, Karol G, Piso 21). Y en mi tierra se escucha de todo: hip hop, rap, reggae, también rock. Creo que acompañamos lo que pasó en Puerto Rico hace muchos años. Si hablamos de lo que pasa en este momento, no creo que haya una sola capital del reguetón. Nos estamos dando duro con los boricuas… ¡Uy, parce! No sabes de todos los artistas emergentes que están saliendo. Uno mejor cada semana. Lo que sí hay que recordar es que con bandeja paisa, se pone a cantar reguetón el que sea”.

Todo con XX

Borraxxa es su último sencillo y el ‘parcero’ aseguró que se le pronuncia como “borracha”. Aclaró que las tres equis son un código visual que será parte de su estilo y le dará un toque especial a todos los títulos de sus canciones. “Todas están escritas de una manera particular. Quiero que la gente agarre la onda de que yo soy el que escribe raro”, explica. Borraxxxa cuenta ya con más de 21 millones de reproducciones. Fue compuesta en la sala de la casa del cantante y se la mostró al productor Sky, quien rápidamente le sugirió que invitara a Manuel Turizo porque tenía mucha semejanza con el estilo del también colombiano. Feid reveló que en la vida real también escribe de manera especial y que por WhatsApp solo responde con stickers.

Para saber

A las tres semanas del lanzamiento (el pasado 17 de febrero), Borraxxa tuvo más de 18,5 millones de visualizaciones en YouTube y 300 mil views diarios, y sobrepasó los 7 millones de streams en Spotify.