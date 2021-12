Garage Band: Un show para los artistas locales

Muchos de los talentos más grandes empezaron en condiciones poco óptimas pero sí llenos de mucho entusiasmo. Puede ser la sala de la abuela, la cochera o la habitación más grande de alguno de los integrantes, no importa el lugar… lo importante es crear.

Bajo esta premisa nació el proyecto de Garage band en el 2009. Era un programa online transmitido por el Instituto de Televisión Guayaquil (ITV) que paralelamente también tenía una premiación anual.

Omar Dimitrakis, su animador y gestor, lo impulsó por cuatro ediciones, dándole reconocimientos a los talentos ecuatorianos de diferentes géneros musicales. Pero por falta de apoyo económico se tuvo que pausar indefinidamente hasta este mes de diciembre regresó en formato de YouTube.

Garage Band se toma las redes sociales con la intención de reconectar con el público nacional y difundir el arte de los nuevos talentos. Su primera temporada tiene 12 capítulos.

Expreso Playlist: Fiebre inicia su nueva etapa Leer más

Ricardo Pita en escena. Cortesía

Sus inicios

“Al poco tiempo de empezar con el proyecto hace más de 11 años me di cuenta de la calidad y la cantidad de talentos que había en Guayaquil y en el resto del país. Había bandas muy buenas que, lastimosamente, hoy ya no están activas del todo. Teleácidos, Cadáver exquisito, Lo Circo, Folder, Alicia se tiró por el parabrisas son algunos de los más representativos de aquella época. Todas tan buenas que ya deberían estar en mercados internacionales”, menciona Omar emocionado por el paso del tiempo. Los grandes amigos de aquellas épocas se mantienen y ha vuelto a trabajar con algunos en varias ocasiones. Sin embargo, en todo este tiempo las cosas han cambiado en la escena artística y es casi una necesidad para Omar mostrar los nuevos rostros que han salido.

Su experiencia en las relaciones públicas y la conexión con agencias y personalidades del extranjero, hechas gracias a la cobertura de los Premios Billboard. “Dejé de hacer los Garage band porque la parte económica era limitante. Eran autofinanciados y pocas veces conseguimos auspicios de la empresa privada. No se creía en el talento ecuatoriano. Pero luego de ser parte de eventos artísticos tan grandes y ver que no había nombres ecuatorianos resonando entre los que hacen posibles estos eventos internacionales me motivó a volver con un formato más práctico”, señala.

Ahora Omar tiene el reto de posicionar el show de 40 minutos, que contiene entrevistas, dinámicas y un showcase.

Luna Cantora: “El desamor nos hace sentir vivos” Leer más

Más del show

La primera temporada ya se estrenó. En su canal de YouTube ya pueden disfrutar de las dos primeras emisiones. La cantante cuencana Luz Pinos le dio la patadita de la suerte al show que contará con 12 episodios hasta marzo de 2022. Saldrán cada domingo.

Entre los invitados están Álex Eugenio, Abbacook, Cometa Sucre, Rey Camarón, Ren Kai, André Farra, Aire del Golfo y Merchán. Los géneros no importan a la hora de su paticipación, lo que interesa es que tengan muchas ganas de conversar, comentar de sus motivaciones y cantar.

La producción está a cargo de Agencia Dimitrakis y Dunn Films y tiene varios segmentos que le dan identidad. La primera es regalarle la portada ‘Garage band’, una fotografía que también sirve de recuerdo. Además de la sección de VoiceNotes, en la que llegan mensajes de audio inesperados de personas especiales de los invitados.

Spider-Man No Way Home: La esperanza más grande viene de sus fans Leer más

Los premios regresan

Premiar a lo mejor de la música nacional es la meta final de cada temporada de Garage band. Por eso, para el mes de mayo, se tiene pensada la quinta edición, totalmente renovada.

La elección de los nominados a cada categoría será hecha por los fans por medio de redes sociales pero a los ganadores los elegirá un jurado calificador. “No podemos dar más detalles pero todo este proceso iniciará desde abril”, indicó Omar.