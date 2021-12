Póster de Spider-Man No Way Home.

Escribir sobre Spider- Man No Way Home es casi hacerlo sobre un acertijo. Sony Pictures, su distribuidor cinematográfico, se ha empeñado en mantener el misterio sobre el hijo más rentable de Marvel. Incluso no ha dejado que la crítica la vea completa.

Ahora que está aliado con sus ‘primos’ adquiridos por Disney, también suma un acierto para el gigante del entretenimiento que ahora tiene a cargo todo lo relacionado con los Avengers. Sin embargo, en esta ocasión, se intentará hacerlo brillar en todo su esplendor con una historia propia de giros inesperados en su legado cinematográfico presentado por primera vez en 2002.

Spider-Man No Way Home tiene pocas certezas y muchas interrogantes. Eso la ha hecho atractiva para sus millones de fanáticos, quienes han logrado la preventa más exitosa de la historia del cine, incluyendo en Ecuador. Su euforia se evidenció el pasado 30 de noviembre cuando salieron a la venta las entradas y, en varios países del mundo, se agotaron en pocas horas todos los tiques para verla en su función de estreno.

Lo poco que han adelantado los tráileres de No Way Home es la participación de excepcionales villanos, los más emblemáticos en los cómics del arácnido. Sin embargo, las esperanzas de los fans están puestas en algo más que Duende Verde, Electro y Dr. Octopus.

Su productor, Kevin Feige, dijo a la prensa que el trato de Disney y Sony para hacer películas juntos les permite que “casi todo sea posible si suficientes personas creen en ellas y sienten pasión por ellas. Comenzar con la revelación de la identidad de Peter Parker al final de Lejos de casa, nos puso inmediatamente en un curso hacia cosas que nunca antes habíamos visto en una película de Spider-Man. Eso es lo divertido de filmar, hacer cosas que la gente no ha visto antes, y en la MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) hay formas en que pueden suceder muchas cosas increíbles, y Dr. Strange sería un buen conductor para eso”.

De esta forma confirmó el multiverso del que se habla en varias películas de los héroes. La otra gota de esperanza la dio en la noche del 13 de noviembre la otra productora, Amy Pascal.

Esto ocurrió durante la premier en Los Ángeles, en la que en los minutos que le concedió al portal Variety para expresarse cautamente. “Todos vinieron. A estos muchachos les encanta interpretar a estos personajes y estaban muy felices de volver a hacerlo”.

Todo apunta a una esperada unión de otros Spider-Man.

Las posibles teorías de Spiderman No Way Home Adrián Peñaherrera// EXPRESO

Lo que opina la crítica

“Es una carta de amor a Spider-Man, a sus villanos, a Peter Parker y al chico detrás de la máscara”.

Jesús Argudo (eCartelera)

“Es un viaje salvaje, emocional, alegre y nostálgico que es una gran carta de amor para los fans”.

John Nguyen (Nerd Reactor)

“Es la película de Spider-Man más satisfactoria de la historia. Está llena de nostalgia, humor y momentos que harán que busques pañuelitos. El director Jon Watts realizó un milagro aquí haciendo malabarismos con el drama, la acción, el humor y los elementos emocionales”.

Lupe Rodríguez Haas (CineMovie.tv)

Lo que esperan los fans

“Espero ver la madurez del personaje hacia la conversión de ser el Spider-Man que puede enfrentar lo que se le viene con los villanos, y obviamente, la reunión con los otros dos Spider-Man de los otros universos. De las teorías me emociona la aparición de los 6 siniestros y las sorpresas que de seguro habrá”.

David Merchán

“Los fans tenemos la esperanza de que se vea alguna escena en donde salgan los 3 actores que han dado vida a Spider-Man. Así poder ver cómo han madurado en sus ‘mundos’. Sin embargo, los que seguimos la historia debemos disfrutar la película más allá de las teorías”.

Jorge Cedeño