“La luna siempre ha sido un símbolo importante en mi vida”, nos cuenta María Emilia Alarcón Cruz, quien en el mundo artístico se da a conocer como Luna Cantora. Este nombre lo tiene presente desde su adolescencia, cuando leyó un cuento en el que su protagonista al escribir cartas las firmaba como Lunática Luna. “Me pareció súper lindo este juego de palabras. Y cuando empecé en Instagram así era mi usuario. Siempre supe que si tendría un nombre artístico giraría en torno a esto”, explica. Es así como en mayo de este año empieza su carrera como solista.

La literatura y la música han sido su fuente de inspiración. Y de su padre, un arquitecto y melómano autodidacta, aprendió a tocar varios instrumentos.

Expreso Playlist: Fiebre inicia su nueva etapa Leer más

. Karina Defas// EXPRESO

La quiteña de 26 años despierta sus memorias con las emociones, ya que asegura que tiene gran parte de sus recuerdos olvidados. “Cuando siento algo en específico me lleva a los momentos y esto me ocurre siempre que siento la música sobre un escenario”.

Creció con la influencia de la música nacional, la cual cantaba en la intimidad de su hogar. Por su personalidad introvertida no mostraba su arte a todos, hasta que a sus 17 años aprovechó la oportunidad de la educación en artes liberales que tenía en su colegio (Colegio Menor). “Audicioné a la banda en mi último año. Quedamos seleccionados para representar a Ecuador en un concurso intercolegial en Disney, y allí ante todos supe que siempre quería estar cerca de un escenario”.

Fuera de Ecuador

Su crecimiento artístico se dio en Argentina. Aunque había hecho un semestre de Periodismo en la capital, su inclinación por la música la hizo decidirse a escribir por el arte y se cambió a la Universidad de Palermo. Pero tampoco funcionó por el apego a lo deportivo.

“Estando allá me cambié de carrera y estudié Producción Musical en la Universidad de Palermo. Aprendí un montón. Era muy práctico y hacíamos eventos reales para artistas reales. Mi enfoque era en negocios musicales, que era otro lado atractivo también”.

Ya en la esfera cultural, fue parte de ZZK Radio como pasante y se conectó con artistas ecuatorianos que ya vivían allá, como Pancho Feraud (Abbacook). Fue en Argentina donde escribió sus primeras canciones, como refugio a su vida independiente y lejos de casa.

Alhi, una estrella de barrio Leer más

, Karina Defas// EXPRESO

Con nombre, pero sin apellidos

En el 2014 y con el grupo de amigos ecuatorianos que hizo en Argentina, conectó con la agrupación Naranja Lázaro. El bajista, David López, la flechó. Él fue uno de esos amores fugaces que marcan para siempre.

Pero no es el único David de su historia. Hay otros tres más porque, según ella, era como un patrón.

Su último novio (terminaron en 2020) también era de Guayaquil y con el mismo nombre. Así que gracias a la pandemia retomó la serie de poemas que había escrito en Argentina y perfeccionó el tema De David, que es su actual sencillo. Una canción muy sentida que hace un balance entre lo aprendido y lo que se quiere olvidar de una relación.

“No escribía para la persona, escribía por el sentimiento que dejaba lo vivido. Esta canción resume mi historia con los David, porque esta palabra significaba mucho. Se me despelucaba el cuerpo”, explica, no sin antes cerrar con un contundente: “El desamor nos hace sentir vivos. Todos en algún punto hemos pasado por esa etapa en el enamoramiento”.

La industria en Ecuador

Emilia tiene más experiencia en la creación de festivales y estrategias de artistas que en su vida como artista. Gracias a su carrera en Producción Musical con enfoque en la parte de negocios, pudo trabajar en Ecuador con varios proyectos importantes que eran parte de Radar. “Es una productora reconocida que trabajaba con Verde 70, Sudakaya, Swing Original Monks, Cadáver Exquisito y Guardarraya. Empecé como asistente de booking y luego fui la encargada de todo el tour management. Luego fui la personal manager de Sudakaya”, especifica.

De esto se lleva varias impresiones que la han hecho crecer. Aunque guarda gran cariño por sus amigos, es palpable la desigualdad en el trato a las mujeres en este medio.

“Siempre me ha llamado la atención el rol femenino en la sociedad. Vivimos una desigualdad bastante fuerte y en el mundo musical sí me he sentido tomada a menos solo por mi género. Es difícil tomar el liderazgo frente a la mayoría siendo hombres”.

Por eso su primera canción es Warmi andina (mujer andina), inspirada en la musical tradicional, con la que intenta dar valor a quienes toman el poder desde el trabajo en la tierra. “Toda mi música está inspirada en los Andes y la naturaleza me influye bastante. Ritmos tradicionales como albazos y muchas coplas conforman mis canciones. Esta es la música de mi interior”.

Enchufe TV: “Nuestras peores experiencias son nuestros mejores sketches” Leer más

Fotos: Karina Defas // EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Atelier Visagismo (IG: @ateliervisagismo).

Styling: Ma. Verónica Benavides (IG: @nastydiamonds).

Vestuario: Stefania Macchiavello (IG: @macchiavellicart).

Joyas: Pamela Chica (IG: @pamelachicadesign).

Locación: Hotel Patio Andaluz (IG: @hotelpatioandaluz).