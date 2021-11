Alhi, una estrella de barrio

La Roldós, noroccidente de Quito. Uno de los barrios más conflictivos de la capital ecuatoriana. Aunque hay un incremento en la violencia en este sector debido a la desigualdad social, siempre la gente buena hace acogedor cualquier lugar.

Allí vive Allison Jaritza Anangonó Rodríguez (24). Ella, una cantante de hip-hop y R&B, es uno de los diamantes que surgen cada cierto tiempo. Alhi, como se la conoce artísticamente, tiene un gran sentido de pertenencia a su zona. Por eso De barrio es el primer sencillo con el que lanzó su carrera musical en 2020. Ella escucha la voz de la calle e intenta entender el dolor que encuentra con versos rápidos y mucha alma.

Alhi para el lente de Expresiones. Karina Defas// EXPRESO

La quiteña, de dulce trato y voz, tiene gran elocuencia y las palabras le salen con facilidad. Su personalidad es como la de un motivador, fuerte pero alentadora. Por eso su carrera profesional es Gerencia y Liderazgo, de la cual pronto obtendrá su título. Las ganas de darle apoyo a todos a su alrededor también se ve reflejado en su música. Hace canciones con espíritu y garra, una forma de apoyarse ella y a quienes la escuchan.

En esta entrevista con EXPRESIONES nos cuenta que todo lo descubrió a los 9 años. Como solo cantaba en el baño de su casa, nadie la había escuchado realmente. Confiesa que a esa edad prefería pasar desapercibida y hablaba solo si le pedían la palabra en clase. “Yo sentía que mi pelo era el peor, que mi nariz era la peor, que mi color de piel era la peor… tenía la autoestima bastante baja. Y mantuve como en secreto esto de cantar. A los 14 años, cuando acompañaba a su mamá al trabajo en una fundación y allí hacían eventos festivos para las donaciones. Y como no tenía dinero para ayudar, me ofrecía con algo simbólico y esa vez canté por primera vez”, cuenta emocionada.

Someone like you, de Adele, fue el tema que escogió y sorprendió a todos por su gran voz.

Así tomó a la música como el camino que quería seguir e, improvisando ciertas cosas, se acercaba más a su sueño. Alhi pidió su primera guitarra, la que aún guarda con cariño. Como no era posible comprarla, uno de sus hermanos le fabricó una con tablas e hilo nailon.

“Siempre le agradezco porque él me motivó con cada detalle”. Tiempo después consiguió el instrumento como regalo de su papá y con tutoriales de YouTube aprendió cada acorde.

“El baño ha sido mi mejor escenario hasta ahora. Paso todo el día ahí, encuentro una acústica increíble y allí me pongo a tocar”, dice entre risas.

En los últimos años del colegio se unió a su primera agrupación llamada Emisarios del Verso, una banda de rap y hip-hop conciencia. Y aunque no sabía rapear aceptó sin pensarlo. La banda también es de La Roldós, y allí perfeccionó el talento que no comprendía del todo: hacer letras y canciones improvisadas cada vez que estaba en el baño. Y aunque nunca las escribía, esto le facilitó el ‘lanzar verbo’ en cada sesión con sus amigos.

Actualmente Alhi forma parte del grupo Entelequia ETD, banda de la que es parte desde que concluyó el colegio. Y aunque es su primer trabajo de música formal este no era del todo rentable. “Yo quería cumplir mi sueño y a la par estaba en mi universidad y trabajando como digitadora, atendiendo en un ciber, en un restaurante. Pero apenas salía una tocada iba. Allí me escapo del mundo”. La historia de Alhi estaba por empezar.

De Piel Negra

En este 2021 Allison presentó su primer EP, Piel negra, un proyecto que tiene una historia detrás. Un amigo de su barrio, que ya la había escuchado en Entelequia la inscribió en una audición de la que no sabía pero la aceptaron rápidamente. “Él usó un audio que yo le envié porque teníamos planes de una colaboración”. Ella pasó al casting presencial y allí conoció a su productor y a su mánager. Guanaco MC y Belén Lara de Fat Flow Music eran los organizadores de este concurso que buscaba voces nuevas del hip-hop. Y frente a ellos los deslumbró en la modalidad de free-style con una pista sorpresa que no tenía fin.

Alhi para el lente de EXPRESIONES Karina Defas// EXPRESO

Allison rapeó por casi 10 minutos sin parar hasta que tuvieron que detener todo de improvisto. Dos semanas después recibió una buena noticia. “Estaba en un bus. Yo no quería contestar porque pensaba que era una llamada del banco. Era Belén Lara y me dijo que había sido la ganadora y que comenzaría a trabajar con ellos. Yo solo podía gritar de la emoción”, cuenta llena de felicidad.

Con Guanaco grabó las cuatro canciones que hoy forman Piel negra, su primer EP grabado en Baños. Aunque tienen escritas más de una decena que pronto pueden unirse a su segundo trabajo discográfico que continuará con el afrobeat, soul y R&B. “De barrio es la canción que me hace recordar de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. No va solo dedicada a mi familia, también va a todas las personas que al igual que a mí tienen una historia similar. Mis raíces van primero. Quiero mostrarle a la gente negra como yo que hay que dejar huella. Que los que tengan mi piel y mi cabello sepan que tenemos nuestra propia belleza e identidad”, explica Alhi, nombre con la que la bautizó el rapero de Sudakaya.

La artista ahora busca nuevos espacios y, por qué no, colaboraciones con ídolos de su infancia como Karla Kanora.

Fotos: Karina Defas // EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: David Huilca (IG: @huilcadavid).

Vestuario y styling: Ma.Verónica Benavides (IG: @nastydiamonds).

Joyas: Pamela Chica (IG : @pamelachicadesign).