Gala Alvear: La 'girl boss' que cambió la moda en Guayaquil

Moda, estilo y carisma son tres palabras que definen a Gala Alvear Zambrano, la influencer de 25 años ha logrado consolidarse en el mundo digital y empresarial. Aunque entre sus planes no estaba volverse famosa en redes sociales, la forma en la que construyó su marca personal la llevó a ganar una gran presencia en el ámbito digital.

“Poco a poco, la gente se empezó a interesar más en mi vida privada”. Sin embargo, lejos de ser solo una figura pública, Gala se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas jóvenes emprendedoras.

Michelle Trachtenberg, actriz de Buffy, la Cazavampiros, fallece a los 39 años Leer más

Recientemente, inauguró su primera tienda física en Guayaquil, un paso importante para su marca, que lleva su nombre, aunque ya tenía un largo recorrido en el comercio en línea. Su influencia va más allá de la moda, ya que a través de sus redes sociales promueve el empoderamiento femenino, ayudando a muchas mujeres a cambiar la percepción de que existe un cuerpo ideal.

Gala aún recuerda cuál fue el primer video que ella realizó que se viralizó en tiktok. En este clip, compartía su experiencia sobre cómo logró perder peso tras su embarazo, lo que captó la atención de miles de personas. Desde entonces, se ha convertido en un ícono de la moda y el emprendimiento para los jóvenes del puerto principal.

Actualmente, cuenta con alrededor de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde comparte su día a día, sus viajes y consejos de estilo. Además, utiliza estas plataformas para promocionar los productos de su marca y mostrar distintas formas de combinar sus prendas.

El nacimiento de 'Gala'

Gala es la imagen principal de su marca Cortesía. Daniel Ortíz Mosquera

Este emprendimiento nació hace cuatro años, cuando Alvear decidió vender ropa que ya no usaba entre sus amigas. La respuesta fue tan positiva que decidió compartir la experiencia en TikTok, lo que la llevó a considerar la venta de ropa como un negocio más grande.

Primero comenzó vendiendo prendas traídas del extranjero, y con el tiempo, su marca creció hasta el punto de contar con su propia maquila. “Nosotros hacemos nuestra propia ropa”, explica Gala con orgullo.

Desde el inicio, el propósito de su marca ha sido demostrar que todas las mujeres pueden lucir elegantes sin importar su tipo de cuerpo. “Todo lo que sale es algo que 100% yo escogería para ponerme o que estaría en mi closet”, comenta Gala.

También enfatiza que busca ofrecer ropa sofisticada sin caer en lo vulgar, ya que anteriormente enfrentaba el problema de que las prendas que le gustaban no le favorecían. Su meta es que las mujeres se sientan “sexys y elegantes sin ser vulgares”.

Cada colección nace de una necesidad personal de la influencer. Cuando nota que algo falta en su guardarropa, busca producirlo y satisfacer también las necesidades de sus clientas. Sin embargo, crear y consolidar su marca ha sido un desafío.

Gala recalca que hay factores que han sido especialmente difíciles. Primero, las regulaciones estatales para los micro emprendedores son complicadas, con costos elevados que afectan significativamente el desarrollo del negocio. “Con mi esposo, que es mi socio, siempre hemos hablado de que el Estado debería apoyar a los emprendedores y no poner tantas trabas”, señala Alvear.

El balance entre la vida personal, profesional y redes

Viña del Mar 2025: Los artistas confirman su participación tras los apagones Leer más

Gala Alvear reconoce la complejidad de encontrar un equilibrio perfecto entre la vida personal y profesional. Para ella, separar estos dos aspectos ha sido un desafío constante. Sin embargo, ha aprendido valiosas lecciones sobre su negocio. Uno de los puntos clave ha sido la importancia de delegar y permitir que otros la apoyen en su marca.

“Quiero hacerlo todo, no quiero que nadie me ayude”, admite sobre su tendencia a asumir todas las responsabilidades. A pesar de esto, ha comprendido que confiar en su personal es esencial, aunque la idea de que “nadie atenderá a los clientes mejor que yo” sea difícil de superar. También, explica que ha soltado gradualmente varias responsabilidades como responder mensajes en las redes sociales de la marca y la presencia diaria en la tienda física.

RELACIONADAS Génesis Casanova impulsa el turismo de Ecuador con la aventura

Por otra parte, su presencia en redes se ha convertido en algo permanente, lo que la ha convertido en una gran creadora de contenido “Soy influencer de casualidad”, afirma Gala, quien nunca anticipó la atención pública que recibiría. Le sorprende cómo la gente comenzó a interesarse por su vida fuera del trabajo. Su primera colaboración con una marca fue sorpresiva, y su carrera en redes sociales ha sido en gran medida espontánea.

“Entiendo que opinen de mi trabajo, ya que mi tienda es conocida, pero la gente opina sobre mi vida personal”, comenta, algo que aún le resulta difícil de asimilar. Esta exposición ha cambiado su manera de vivir, haciéndola más cuidadosa al salir con amigas, ya que siempre se siente observada. Además, la presión de los comentarios negativos ha afectado su salud mental, llevándola a experimentar ataques de ansiedad. A pesar de los desafíos, acepta su vida pública y continua aprendiendo a manejar los comentarios negativos.

Un ícono de moda que sigue creciendo

El alcance que tiene su marca hoy en día es algo que agradece a los seguidores de su negocio, pero que aún le cuesta asimilar. “Siento que apenas estoy empezando mi negocio”, comenta Alvear. La idea de ser un referente de moda para los jóvenes aún la desconcierta. Varios de sus amigos y familiares la han ayudado a reconocer “el fruto de su trabajo”, sin embargo lo que la gente puede espera de ella es algo que la pone muy nerviosa, pues representa una carga importante.

Las inseguridades ha sido una de las barreras más grandes que Gala ha tenido que romper. “Es imposible que yo proyecte seguridad si realmente me siento insegura”, explica. El enseñar a sus seguidoras a aceptarse, también ha servido de ayuda para que Gale aprenda a aceptarse. Su consejo para quienes desean emprender es claro: “Tienes que creer en ti para que puedas proyectarlo”. Anima a sus seguidores a no temer iniciar nuevos proyectos, pues la peor decisión sería no intentarlo y arrepentirse en el futuro.

Producción: Vanessa Tapia. Fotos: Daniel Ortiz Mosquera / Cortesía. Vestuario: Gala (@gala.ecu).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!