Michelle Trachtenberg, actriz de Buffy, la Cazavampiros, fallece a los 39 años

Michelle Trachtenberg, conocida por su trabajo en series como Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, fue encontrada sin vida este miércoles 26 de febrero en un apartamento de Nueva York, según informaron fuentes policiales a ABC News. La muerte de la actriz no es considerada sospechosa, de acuerdo con las mismas fuentes.

Michelle Trachtenberg inició su carrera en la serie de 1990 de Nickeoleon Las aventuras de Pete y Pete Archivo

Trachtenberg se destacó en la industria del entretenimiento desde una edad temprana, participando en producciones cinematográficas y televisivas.

Entre sus papeles más recordados se encuentran su interpretación de Dawn Summers en "Buffy, la cazavampiros" y Georgina Sparks en Gossip Girl.

También formó parte del elenco de películas como EuroTrip y 17 otra vez.

En los últimos años, la actriz había reducido su participación en proyectos audiovisuales. Su última aparición en pantalla data de hace siete años.

En el ámbito digital, Trachtenberg mantenía una presencia activa en redes sociales, donde recientemente había enfrentado comentarios sobre su apariencia física.

Michelle Trachtenberg y el edadismo

La polémica se originó cuando la actriz publicó una fotografía en una peluquería, mencionando que se encontraba con la actriz Alexa Vega y que estaba realizándose un tratamiento capilar. En los comentarios, algunos usuarios señalaron cambios en su aspecto físico y especularon sobre su estado de salud. En respuesta, Trachtenberg escribió: “Explícame cómo me veo enferma. ¿Perdiste el calendario y no te diste cuenta de que no tengo 14? Tengo 38. Qué triste que dejes ese tipo de comentario”.

Días después, publicó otra imagen con el cabello teñido de rosa y expresó: “He recibido varios comentarios recientemente sobre mi apariencia. Nunca me sometí a cirugía plástica. Estoy feliz y saludable. Mírense ‘haters’”. A pesar de sus declaraciones, los comentarios sobre su aspecto continuaron, a lo que la actriz respondió: “Dato curioso: Esta es mi cara. No hay desnutrición ni problemas. ¿Por qué tienen que odiar? Busquen un calendario”.

El debate en torno a su imagen pública reflejó el cuestionamiento social sobre el envejecimiento en la industria del entretenimiento. Datos de la Cleveland Clinic indican que más del 50% de las mujeres experimenta una notable caída del cabello a lo largo de su vida, mientras que The Hair Society señala que hasta un 80% de las mujeres puede experimentar esta condición a los 60 años. La reacción en redes sociales hacia la actriz evidenció los prejuicios en torno al paso del tiempo y la percepción de la imagen pública en la esfera digital.

