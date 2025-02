Gale Sondergaard: La movida historia de la primera ganadora a actriz de reparto

Aunque para la actual el nombre de Gale Sondergaard (1899-1985) puede sonar desconocido, lo cierto es que tuvo un papel fundamental en la historia de los premios de la Academia. Fue la primera mujer en ganar el Óscar en la categoría de Actriz de Reparto por Anthony Adverse (1936), dirigida por Mervyn LeRoy y protagonizada por Fredric March y Olivia de Havilland.

Sin embargo, fue en 1940 cuando su nombre cobró aún más relevancia gracias a su participación en la soberbia pieza de cine negro The Letter (La carta), dirigida por William Wyler y protagonizada nada menos que por Bette Davis (1908-1989).

RELACIONADAS Christina Fulton demanda a Nicolas Cage y a su hijo por agresión y negligencia

Rumbo al Óscar: Ganadores de los premios SAG podrían llevarse la estatuilla dorada Leer más

En 1947 obtuvo una nueva nominación, esta vez por Anna and the King of Siam (Ana y el rey de Siam). La producción estadounidense, dirigida por John Cromwell tuvo como protagonistas a Rex Harrison (1908-1990) e Irene Dunne (1898-1990). Ese año, la película ganó los premios de la Academia a Fotografía y Dirección Artística.

Pero su prometedora carrera se vio interrumpida por la caza de brujas en Hollywood, cuando ella y su esposo, el escritor y director Herbert Biberman, uno de los Diez de Hollywood, fueron acusados de promover el comunismo.

Pasaron dos décadas hasta su regreso, pero la industria ya había cambiado. Sondergaard volvió al cine en 1969 y participó en algunas películas y series hasta su fallecimiento.

Stephen King confirma su participación en 'La torre oscura' Leer más

Su vida fue llevada a la gran pantalla

Su historia, sin embargo, no pasó desapercibida. En 2001, el director galés Karl Francis llevó a la gran pantalla la vida de la actriz y su esposo en una coproducción entre el Reino Unido y España. Jeff Goldblum y Greta Scacchi los interpretaron en One of the Hollywood Ten (Punto de mira).

La película, que comienza con la ceremonia de entrega de los premios de 1937, narra los acontecimientos que marcaron a Hollywood en las décadas de 1940 y 1950, y las dificultades de Biberman para filmar Salt of the Earth (La sal de la tierra), entre ellas la deportación de la protagonista, la actriz mexicana Rosaura Revueltas (1910-1996).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!