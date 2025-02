Génesis Casanova impulsa el turismo de Ecuador con la aventura

Con más de 117.000 seguidores en su cuenta de TikTok y casi 39.000 en Instagram, Génesis Casanova ha forjado una comunidad que, al igual que ella, es transparente, intrépida y creyente de que para el amor no hay fronteras. Durante la pandemia, la guayaquileña decidió dejar de aplazar sus sueños para viajar sola por el país.

Así, lo que empezó como una misión personal es ahora su plataforma de contenido, en la que comparte experiencias de aventura. Y, como si fuera poco, su inesperada historia de amor se viralizó en redes en fin de año tras la llegada a Ecuador de su novio, a quien se conoce como el gringo.

Con el tiempo, su enfoque migró de mostrar lugares a “impulsar el turismo de Ecuador a través de la aventura y naturaleza”, incluyendo sus propias vivencias. Pero Génesis es tan arriesgada en las atracciones turísticas como en la vida, pues también destaca en el cheerleading. Pese a la falta de apoyo estatal, su equipo obtuvo una medalla de oro en el Mundial 2024.

Sobre su experiencia de viajar sola, destaca la importancia de la investigación previa y alienta a otras personas a lanzarse a la aventura sin miedo.

En diálogo con EXPRESIONES, la joven de 27 años, quien es licenciada en Marketing, cuenta cómo sobrelleva el boom mediático, su relación a distancia y la falta de apoyo estatal en el deporte que practica.

Arriesgada y viajera

¿Cuándo inició en la creación de contenido? ¿Por qué turismo?

En la pandemia quería un año sabático para viajar por el mundo. Estar encerrados y pensar que si no lo empiezo ahora, quién sabe cuándo pueda hizo que dejara de aplazarlo. Empecé a viajar por mi cuenta sin importar que no tuviera quien me acompañara. Iba en tours sola o, si un amigo me invitaba a un viaje, aunque yo no conociera a nadie más, igual iba. Así nació en mí esa curiosidad de descubrir lugares que la gente no frecuenta mucho y que requieren esfuerzo físico. De ahí lo compartía a veces en redes y noté que a la gente realmente le interesaba. Se dio de una manera muy natural.

La región favorita de Génesis es la Amazonía, pues buscará explorar más ciudades. Vanessa Tapia

¿Tiene algún viaje al que le tenga un cariño especial?

Un camping en Bucay, uno de mis primeros viajes en pandemia. También un tour a la Amazonía. No conocía a nadie y esa fue mi primera vez allá, lo había soñado tanto y ahora se ha convertido en mi región favorita del Ecuador.

¿Qué parte del país le falta por explorar?

No he ido a todas las provincias, algunas solo has he pasado pero no explorado. Quiero recorrer más Carchi y la Amazonía. Fui a Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago, donde está la Cueva de los Tayos que, para mí, es una de las mejores expediciones de aquí. Pero es una región tan grande aún me falta.

¿Siempre le han gustado las atracciones extremas?

Sí, busco cualquier lugar en el que haya adrenalina. Si es de lanzarme de un columpio extremo, voy a ello, o de un puente o un acantilado, ahí voy a estar.

¿Direcciona sus viajes a ello?

Sí, a veces me salen videos en el que hacen una actividad, armo el viaje y aprovecho buscando otras cosas que interesen para armar mi itinerario.

¿Y lo más arriesgado que ha hecho?

La gente diría que paracaidismo, pero por alguna razón yo no lo sentí tan extremo como pensé. Lo más extremo fue lanzarme de un acantilado de 70 metros haciendo diferentes piruetas. Y aún más que eso, quizás al borde de ser un poco estúpido, fue tirarme del tope de una cascada de 25 metros. Había visto que otros lo habían hecho.

Guía para viajar sola

La influencer le recomienda a las mujeres que quieren viajar solas, pero aún no se animan, seguir estos pasos:

-Investigar antes: Informarse sobre el destino, zonas seguras y posibles riesgos para sentirse más confiada.

-Mantener una actitud positiva: Evitar pensamientos negativos y confiar en que las cosas saldrán bien.

-Conectar con personas afines: Buscar y conocer gente con los mismos intereses durante los viajes para compartir experiencias.

-Estar siempre atenta: No bajar la guardia, incluso en lugares conocidos o personas de confianza.

Es amante de las actividades extremas. Vanessa Tapia

Los desafíos del chearleading

Génesis es cheerleader desde pequeña, pero alcanzar el éxito en este deporte no ha sido fácil. En 2024, ganó una medalla de oro representando a Ecuador en el Mundial de Estados Unidos, a pesar de “la falta de apoyo gubernamental” y la necesidad de “recaudar fondos por cuenta propia”. Recalca que los atletas dependieron de auspicios privados para competir, pero esperan que este logro genere más visibilidad, incluso la creación de una federación.

Potencia el turismo con su historia de amor

El gringo tiene 27 años. En 2024 conoció a la travel vlogger mientras ella estaba en el mundial de Chearleading y se enamoraron. Desde el momento en que él aterrizó en Ecuador, su viaje fue una experiencia meticulosamente planeada para que descubriera cada rincón con emoción.

Recorrieron Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Puyo, pero fue en Ayampe donde él sintió una conexión especial, al punto de soñar con retirarse allí algún día. La dinámica de Unlocking Ecuador convirtió cada día en una sorpresa para el joven que trabaja en el área de construcción, con actividades diseñadas para que conociera el país de una manera única, desde probar comida típica hasta maravillarse con la diversidad geográfica en cuestión de horas.

Con cada historia contada sobre tradiciones, paisajes y gastronomía, él se fue entusiasmando con el país, al punto de compartirlo con su familia y amigos. Verlo maravillarse con las costumbres de fin de año, las ‘raspaditas’ que revelaban nuevas experiencias y los contrastes de cada provincia fue una satisfacción inmensa para Casanova. Ahora, incluso después de haber regresado a su país, él piensa comprar una propiedad en Ecuador, lo que para Génesis es la mejor prueba de que Blake está tan enamorado del país y la cultura ecuatoriana, como de ella.

Créditos. Producción y fotografía: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Karol Ponce (@karolponcemua). Peinado: Patricia Carvajal. Vestuario: LIA Boutique (@liaboutique_ec). Locación: Bosque Aventura (@bosqueaventuraec).

