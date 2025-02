El Cuy: "No me he casado, ni tengo pareja"

“No me he casado ni tengo pareja”, dice Mauricio Altamirano tras grabar un video en el Día de San Valentín en el cual aparece en una de las cortes de Miami y en el que se lo ve ingresando al lugar muy sonriente. Además incluyó el mensaje: “Y llegó el día”. El presentador y reportero de farándula viste elegantemente y de fondo se escucha el tema Cásate conmigo que interpretan Silvestre Dangond y Nicky Jam.

“Me gusta el show y hacer contenido, acompañé a un amigo que se llama Gabriel, a contraer matrimonio con su novio. Grabé un video en el que se me ve en la corte, con una flor en una de mis manos, abracé a mi pana al que no se lo ve. Yo no vine a Estados Unidos para unirme a nadie, vine a trabajar. Me encantaría encontrar al hombre de mi vida, pero no sé cuándo se dé. Dicen que contraje matrimonio para arreglar documentos, no es cierto”, añade. Aunque El Cuy se encuentra fuera del país, siempre está dando de qué hablar.

Actores que se convierten en presentadores en Viña del Mar

El domingo 23 de febrero se iniciará el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En este evento que es visto en América Latina habrá presentadores rotativos. Algunos de ellos serán actores, como Pancho Melo (foto), quien ha participado en telenovelas como Sucupira y ¿Dónde está Elisa? La última vez que el certamen tuvo animadores rotativos fue en 1999, cuando Antonio Vodanovic animó el festival junto a Alicia Machado, la actriz María José Prieto, entre otros.

En esa oportunidad estaba en manos de Megavisión y Televisa.

En la próxima versión de esta fiesta musical habrá una tónica similar. La presentadora Tita Ureta y la actriz Paola Volpato se subirán al escenario junto a Rafael Araneda para animar ciertos bloques. En tanto, Karen Doggenweiler será acompañada por el actor Francisco Melo (quien lo considera un honor), el periodista Rodrigo Sepúlveda y su compañero de Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme.

Pancho Melo. Mega

Disney+ será el único servicio de streaming en transmitir en vivo y en exclusiva las noches del certamen que se desarrollará del 23 al 28 de este mes.

Andrea Bucaram hace farándula

Andrea Bucaram aparece en el espacio La Universidad de la Farándula. Aquello genera comentarios. La cantante aclara “he estado de invitada porque Caro (Jaume) estaba un poco ocupada con ciertas cosas de Soy el mejor por la participación de su hija Rafaela.Estoy encantada de estar ahí” . ¿Debería quedarse? Es súper polémica, cuando afloja la lengua.

